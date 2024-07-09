Сотрудники «Ертіс орманы» обратились к мажилисменам

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Здесь народные избранники встретились с работниками лесничества и проверили готовностьзаповедника к предстоящему осеннему пожароопасному периоду.

По словам и.о. гендиректора «Ертіс орманы» Казбека Аметова, ведется работа по обновлению техники, в частности, было приобретено 8 тракторов.

«Мы стали вторым после Бурабая парком, где установили систему раннего обнаружения. С апреля этого года работает 23 вышки видеонаблюдения, причем часть из них передает информацию по телефонной линии. Из 70 возгораний в этом году 50 обнаружили камеры. Важно продолжить работу по обеспечению наших служб новой техникой», – сказал он.

В свою очередь руководитель отдела службы охраны лесного хозяйства «Ертіс орманы» Кобыланды Атыгаев рассказал, что в прошлом году была повышена зарплата лесничих, но еще остается ряд вопросов по увеличению зарплат техническому персоналу и водителям.

«Ветераны отрасли постепенно уходят на пенсию, а молодежь к нам работать не идет. Водители, трактористы, уборщицы и другие работники не отнесены к категории гражданских служащих. И они не имеют права на 25% надбавку за работу в сельской местности, у них нет лечебного пособия. Там, где низкая зарплата, люди не задерживаются», – сказал он.

В ответ депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов пояснил, что по поручению главы государства с 1 июля 2023 года было повышение заработной платы только для пожарной охраны. В дальнейшем должны поднять зарплату в 2 раза уже техническому персоналу.

«Наша цель и наш долг извлечь правильные уроки из произошедших трагедий, чтобы ни в коем случае не допустить их повторения. Соответствующая работа уже ведется. Так, вопрос обновления оборудования решается и через лизинг для лесных учреждений под 3% через фонд развития промышленности», – сказал депутат.

Для привлечения кадров в сферу лесного хозяйства необходимо использовать возможности различных государственных программ, как, например, «С дипломом в село», считает депутат Вера Ким.

«Молодые специалисты, окончившие ВУЗы, соответствующие профилю в лесном хозяйстве, не спешат устраиваться на работу в отдаленные лесные хозяйства, т.к. нет возможности предоставить им жилье и комфортные условия жизни. Для удержания местных кадров следует расширить практику предоставления местным молодым специалистам образовательных грантов от районных акиматов по востребованным в районе специальностям, организации курсов повышения квалификации, выплаты подъемных, предоставления жилья, рабочих мест», – сказала она.

Стоит отметить, что ранее депутаты посетили с рабочей поездкой город Экибастуз, где ознакомились с ходом работ по реконструкции теплосетей и ремонта ТЭЦ. Кроме того, мажилисмены провели ряд встреч с жителями Баянаульского, Успенского, Теренкольского и других районов.