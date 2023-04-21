Сотрудников детсада в Шымкенте подозревают в хищении 7,4 млн бюджетных тенге

В ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц управления образования Шымкента специальные прокуроры выявили хищение бюджетных денег в дошкольном учреждении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.

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Так, ответственные лица ясли-сад «Е.Н.Х.» в 2020-2022 годы незаконно присвоили и похитили 7 495 267 бюджетных тенге. Факт подтвердили заключения государственного аудита и судебно-экономической экспертизы.

Этот детсад ранее стал победителем конкурса управления образования города по государственному образовательному заказу на дошкольное воспитание и обучение.

Зарегистрировано уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», специальные прокуроры начали досудебное расследование.

Иные сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.