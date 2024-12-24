Сотрудников госорганов будут обучать инструментам ИИ

Искусственный интеллект
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Казахстане разработают образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений для усиления работы по цифровой трансформации и внедрению соответствующих решений в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового Закона об искусственном интеллекте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

С учетом низкой осведомленности населения о разработках в сфере искусственного интеллекта перед Министерством цифрового развития поставлена задача по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию казахстанцев об их использовании.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул необходимость обучения сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение 2025 года – поручение дано Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов. Министерству науки и высшего образования необходимо создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту.

#развитие #обучение #ИИ #программы

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