Сотрудников госорганов будут обучать инструментам ИИ

В Казахстане разработают образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений для усиления работы по цифровой трансформации и внедрению соответствующих решений в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового Закона об искусственном интеллекте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

С учетом низкой осведомленности населения о разработках в сфере искусственного интеллекта перед Министерством цифрового развития поставлена задача по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию казахстанцев об их использовании.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул необходимость обучения сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение 2025 года – поручение дано Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов. Министерству науки и высшего образования необходимо создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту.