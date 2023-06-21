Сотрудница ДЧС СКО "обожгла сердца" пользователей соцсетей клипом в защиту лесов

Фото из личного архива Марины Самойленко

Клип получился настолько душевным, что никто не написал негативный комментарий, как это обычно бывает в социальных сетях. Все пишут о том, что ролик довел до мурашек, как будто обжег сердце, заставил прослезиться.

В этом ролике Марине подпевают дети, появляются в кадре суровые лица пожарных, и все это на фоне пылающего соснового бора в Абайском районе, при тушении которого погибли 14 сотрудников лесничества и один тракторист.

Клип в поддержку пожарных снят на песню «Лесные пожары», текст которой Марина Самойленко немного переделала.

Старший лейтенант гражданской защиты Марина Самойленко девятый год служит главным специалистом штаба ДЧС СКО. Родилась она в селе Боголюбово Кызылжарского района. Марина разносторонний человек, любит профессию, увлечена триатлоном, с удовольствием занимается полезным досугом детей. Хорошо поет, и этот талант она унаследовала от отца.

Самый первый клип тоже был посвящен работе пожарных. Марина сама сочинила песню, перевела на казахский язык и спела на двух языках.

Идея «вирусного» клипа возникла год назад, когда крупные лесные пожары начались в Костанайской области.

- Я мельком услышала тогда песню «Лесные пожары», - рассказывает Марина. – Песня запала в душу, тогда же родилась мысль сделать видеоклип. Мысль эта жила в сердце, но я откладывала реализацию. И вот случилась беда в Абайской области. В этот момент «Лесные пожары» вновь зазвучали в моей душе. Новые слова родились как бы сами собой, звучит главный вопрос: что мы можем сделать с вами, чтобы не пришла беда? Я считаю, что профилактическую работу надо вести именно среди детей, и чем раньше, тем лучше. Конечно, огромная благодарность нашим сотрудникам, которые идут в огонь, чтобы защитить нас. Не случайно в песне есть строка: я от пожара тобой защищен…

Съемки заняли всего полдня. Четкий сценарий изначально сложился в голове автора. Видео снимал Денис Сивков, звук записали в студии областной филармонии. В съемках участвовали ребята из танцевальной студии «Diamonds» и пожарные Петропавловска.

- Все как будто шло само собой, - удивляется Марина. – Я давно заметила, что когда от души что-то делаешь, то тебе как будто сама Вселенная помогает. Даже солнце в тот день светило как будто ярче, а все, к кому я обращалась за помощью, охотно помогали. Маленькие артисты выполняли все, что было нужно, глаза у них горели, а в конце не забыли спросить, выставлю ли я ролик в соцсетях, в общем, дети тоже ждали своего звездного часа…