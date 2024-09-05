Сотрудницам органов госдоходов разрешили носить на работу брюки

Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в образцы форменной одежды работников органов государственных доходов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, изменения коснулись комплекта женской одежды. Теперь в нее входят: берет серого цвета; пиджак темно-синего цвета; юбка серого цвета; рубашка белого цвета с длинным рукавом; рубашка белого цвета с коротким рукавом; галстук синего цвета в серо-голубую полоску; куртка меховая темно-синего цвета; шапка-ушанка меховая темно-синего цвета; кашне серого цвета; сапоги утепленные черного цвета; туфли черного цвета; брюки серого цвета.

Ранее брюки в комплект не входили.

Вместе с тем в форменную одежду сотрудников органов госдоходов включили сигнальный жилет из хлопчатобумажной ткани желтого цвета с масловодоотталкивающей пропиткой и световозвращающими элементами: для мужчин и женщин с креплением для видеорегистратора.

Жилет носится работниками органов государственных доходов при выполнении таможенных операций или таможенного контроля вне помещения органов государственных доходов.

При этом сигнальный жилет носится работниками органов государственных доходов при остановке транспортных средств и осуществлении таможенных операций или таможенного контроля вне зон таможенного контроля, а также при осуществлении таможенных операций или таможенного контроля в условиях плохой видимости (туман, дождь) и в темное время суток (сумерки, ночь) вне помещения органов государственных доходов.

Жилет и сигнальный жилет носятся поверх форменной одежды.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2024 года.