Соцсети помогают «прокачивать» казахский

Қазақ тілі
134
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинка Людмила Пропищан снимает видеоролики для Instagram, чтобы овладеть государственным языком

Социальные сети как будто специально созданы для того, чтобы помогать тем, кто изучает языки. В этом убеждена жительница Караганды Людмила Пропищан. Она с прошлого года усиленно осваивает казахский язык. От грамматики и скучных правил карагандинка устала. Ей захотелось применить новый, креативный подход. Тем более что наша героиня – творческая личность. Людмила – музыкант. Она снимает видео­ролики на свой смартфон, озвучивает их на казахском языке и публикует на своей странице в Instagram, собирая мотивирующие комментарии. Это приносит ей огромное удовольствие и пользу.

– Я – скрипачка, солистка концертного объединения имени Кали Байжанова. Мы с коллективом часто ездим на гастроли, общаемся с людьми разных национальностей, – рассказывает о своей мотивации Людмила. – Среди них много казахов. Признаюсь, мне бывает неудобно, а иногда и стыдно от того, что я их не понимаю. Хочу общаться со всеми, поэтому решила освоить казахский язык.

Активно изучать государственный язык Людмила начала в прошлом году. Из-за большой занятости на работе решила отдать предпочтение онлайн-занятиям. Через социальные сети нашла курсы, о которых были хорошие отзывы, записалась, перечислила деньги и стала заниматься. Онлайн-встречи с преподавателем шли на протяжении полугода, а потом вдруг неожиданно прекратились. Оказалось, курс завершился, а его продление образовательной программой не предусмотрено. Карагандинка была сильно разочарована. Ведь она усиленно зубрила правила, а заговорить на казахском так и не смогла.

– Понимаете, преподаватель делал упор только на грамматику, – поясняет наша героиня. – Он дал мне большое количест­во правил, которые у меня до сих пор в голове не укладываются, а пользоваться ими не научил. То есть разговорного навыка у меня не было. У меня осталось такое чувство, будто обманули мои ожидания.

А потом Людмила увидела в социальных сетях объявление о наборе на бесплатные языковые курсы, которые проводят в рамках госзаказа. Правда, уже в офлайн-формате. Прочитав адрес, карагандинка обрадовалась – языковой центр находился неподалеку от ее дома. Она записалась на курсы для начинающих и стала исправно посещать занятия.

– Педагог делал акцент на применении казахского языка, – отмечает Людмила. – Сначала объясняла тему, а потом мы переходили к разговорной практике. Бывало так, что мы делились на группы и составляли такие диалоги, как будто пришли в магазин одежды, в овощной отдел или в аптеку. А как-то раз у нас было задание написать рекламный текст на казахском, чтобы продать квартиру, гараж или машину. Такой творческий подход к изучению языка мне очень понравился.

У нашей героини есть несколько личных принципов, которые помогают ей осваивать языки. Сначала она применяла их, изучая английский, а теперь дело дошло до казахского. Первый принцип звучит так: «Сделай осваиваемый язык не тем, который ты учишь, а тем, которым ты живешь». Второй: «Не учи язык, чтобы путешествовать; путешествуй, чтобы его изучать». Третий: «Чтобы овладеть языком, начни его преподавать». Людмила Пропищан применяет все эти принципы, а социальные сети помогают ей «прокачивать» навыки.

– Я живу казахским. В этом мне помогает Instagram, – делится своим лайфхаком карагандинка. – Записываю короткие видеоролики для своей страницы. Таким образом создаю языковую среду для себя и доношу информацию до моих подписчиков. Для меня это хорошая языковая практика. Видеоролики помогают оставаться в строю, когда рядом нет человека, с которым можно было бы поговорить и улучшить свои навыки. И чем обширнее тематика, тем лучше для меня.

Людмила Пропищан любит создавать ролики о своих поездках по Казахстану и СНГ. Она уже познакомила своих подписчиков с достопримечательностями Астаны, Шымкента, Бурабая и Ташкента. В них автор не просто сообщает о том, где находится, но и приводит интересные факты, которые заранее вычитывает во Всемирной сети. Таким образом карагандинка не только практикует казахский, но и пополняет свой словарный запас.

– Мои видео смотрят казахи, они пишут добрые отзывы, и это меня очень мотивирует, – улыбается Людмила. – А недавно со мной произошел еще один мотивирующий случай. В конце августа я была в Астане, там села в такси, за рулем которого был мужчина-казах. Решилась с ним пообщаться на его родном языке, и он поддержал разговор. В конце поездки он повернулся ко мне и с удивлением говорит: «А ты же не казашка, а так хорошо говоришь». Мне было очень приятно! В таких случаях у меня появляется больше внутренней свободы.

Наша героиня не собирается останавливаться на достигнутом. Она уже записалась на курсы казахского для продолжающих. А это значит, что Людмила будет и дальше радовать своих единомышленников видеопостами о путешествиях.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Быть первым трудно, но интересно!
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
Жители столицы бережно хранят воспоминания о легендарном горожанине Сыпане Макиулы
«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944»
Его называли казахским Бетховеном
Соцсети помогают «прокачивать» казахский
Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–5 месяцев изучить казахский язык до уровня А1
Дома по осени считают
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Инструмент трансформации общества и государства
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–…
Методички по обучению казахскому языку поступили во все рег…
Не просто переводить, а думать
«К завершению службы в армии хочу овладеть государственным …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]