Соцсети помогают «прокачивать» казахский Қазақ тілі 6 сентября 2024 г. 2:30 134 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Карагандинка Людмила Пропищан снимает видеоролики для Instagram, чтобы овладеть государственным языком Социальные сети как будто специально созданы для того, чтобы помогать тем, кто изучает языки. В этом убеждена жительница Караганды Людмила Пропищан. Она с прошлого года усиленно осваивает казахский язык. От грамматики и скучных правил карагандинка устала. Ей захотелось применить новый, креативный подход. Тем более что наша героиня – творческая личность. Людмила – музыкант. Она снимает видеоролики на свой смартфон, озвучивает их на казахском языке и публикует на своей странице в Instagram, собирая мотивирующие комментарии. Это приносит ей огромное удовольствие и пользу. – Я – скрипачка, солистка концертного объединения имени Кали Байжанова. Мы с коллективом часто ездим на гастроли, общаемся с людьми разных национальностей, – рассказывает о своей мотивации Людмила. – Среди них много казахов. Признаюсь, мне бывает неудобно, а иногда и стыдно от того, что я их не понимаю. Хочу общаться со всеми, поэтому решила освоить казахский язык. Активно изучать государственный язык Людмила начала в прошлом году. Из-за большой занятости на работе решила отдать предпочтение онлайн-занятиям. Через социальные сети нашла курсы, о которых были хорошие отзывы, записалась, перечислила деньги и стала заниматься. Онлайн-встречи с преподавателем шли на протяжении полугода, а потом вдруг неожиданно прекратились. Оказалось, курс завершился, а его продление образовательной программой не предусмотрено. Карагандинка была сильно разочарована. Ведь она усиленно зубрила правила, а заговорить на казахском так и не смогла. – Понимаете, преподаватель делал упор только на грамматику, – поясняет наша героиня. – Он дал мне большое количество правил, которые у меня до сих пор в голове не укладываются, а пользоваться ими не научил. То есть разговорного навыка у меня не было. У меня осталось такое чувство, будто обманули мои ожидания. А потом Людмила увидела в социальных сетях объявление о наборе на бесплатные языковые курсы, которые проводят в рамках госзаказа. Правда, уже в офлайн-формате. Прочитав адрес, карагандинка обрадовалась – языковой центр находился неподалеку от ее дома. Она записалась на курсы для начинающих и стала исправно посещать занятия. – Педагог делал акцент на применении казахского языка, – отмечает Людмила. – Сначала объясняла тему, а потом мы переходили к разговорной практике. Бывало так, что мы делились на группы и составляли такие диалоги, как будто пришли в магазин одежды, в овощной отдел или в аптеку. А как-то раз у нас было задание написать рекламный текст на казахском, чтобы продать квартиру, гараж или машину. Такой творческий подход к изучению языка мне очень понравился. У нашей героини есть несколько личных принципов, которые помогают ей осваивать языки. Сначала она применяла их, изучая английский, а теперь дело дошло до казахского. Первый принцип звучит так: «Сделай осваиваемый язык не тем, который ты учишь, а тем, которым ты живешь». Второй: «Не учи язык, чтобы путешествовать; путешествуй, чтобы его изучать». Третий: «Чтобы овладеть языком, начни его преподавать». Людмила Пропищан применяет все эти принципы, а социальные сети помогают ей «прокачивать» навыки. – Я живу казахским. В этом мне помогает Instagram, – делится своим лайфхаком карагандинка. – Записываю короткие видеоролики для своей страницы. Таким образом создаю языковую среду для себя и доношу информацию до моих подписчиков. Для меня это хорошая языковая практика. Видеоролики помогают оставаться в строю, когда рядом нет человека, с которым можно было бы поговорить и улучшить свои навыки. И чем обширнее тематика, тем лучше для меня. Людмила Пропищан любит создавать ролики о своих поездках по Казахстану и СНГ. Она уже познакомила своих подписчиков с достопримечательностями Астаны, Шымкента, Бурабая и Ташкента. В них автор не просто сообщает о том, где находится, но и приводит интересные факты, которые заранее вычитывает во Всемирной сети. Таким образом карагандинка не только практикует казахский, но и пополняет свой словарный запас. – Мои видео смотрят казахи, они пишут добрые отзывы, и это меня очень мотивирует, – улыбается Людмила. – А недавно со мной произошел еще один мотивирующий случай. В конце августа я была в Астане, там села в такси, за рулем которого был мужчина-казах. Решилась с ним пообщаться на его родном языке, и он поддержал разговор. В конце поездки он повернулся ко мне и с удивлением говорит: «А ты же не казашка, а так хорошо говоришь». Мне было очень приятно! В таких случаях у меня появляется больше внутренней свободы. Наша героиня не собирается останавливаться на достигнутом. Она уже записалась на курсы казахского для продолжающих. А это значит, что Людмила будет и дальше радовать своих единомышленников видеопостами о путешествиях. #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык