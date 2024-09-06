Соцсети помогают «прокачивать» казахский

Социальные сети как будто специально созданы для того, чтобы помогать тем, кто изучает языки. В этом убеждена жительница Караганды Людмила Пропищан. Она с прошлого года усиленно осваивает казахский язык. От грамматики и скучных правил карагандинка устала. Ей захотелось применить новый, креативный подход. Тем более что наша героиня – творческая личность. Людмила – музыкант. Она снимает видео­ролики на свой смартфон, озвучивает их на казахском языке и публикует на своей странице в Instagram, собирая мотивирующие комментарии. Это приносит ей огромное удовольствие и пользу.

– Я – скрипачка, солистка концертного объединения имени Кали Байжанова. Мы с коллективом часто ездим на гастроли, общаемся с людьми разных национальностей, – рассказывает о своей мотивации Людмила. – Среди них много казахов. Признаюсь, мне бывает неудобно, а иногда и стыдно от того, что я их не понимаю. Хочу общаться со всеми, поэтому решила освоить казахский язык.

Активно изучать государственный язык Людмила начала в прошлом году. Из-за большой занятости на работе решила отдать предпочтение онлайн-занятиям. Через социальные сети нашла курсы, о которых были хорошие отзывы, записалась, перечислила деньги и стала заниматься. Онлайн-встречи с преподавателем шли на протяжении полугода, а потом вдруг неожиданно прекратились. Оказалось, курс завершился, а его продление образовательной программой не предусмотрено. Карагандинка была сильно разочарована. Ведь она усиленно зубрила правила, а заговорить на казахском так и не смогла.

– Понимаете, преподаватель делал упор только на грамматику, – поясняет наша героиня. – Он дал мне большое количест­во правил, которые у меня до сих пор в голове не укладываются, а пользоваться ими не научил. То есть разговорного навыка у меня не было. У меня осталось такое чувство, будто обманули мои ожидания.

А потом Людмила увидела в социальных сетях объявление о наборе на бесплатные языковые курсы, которые проводят в рамках госзаказа. Правда, уже в офлайн-формате. Прочитав адрес, карагандинка обрадовалась – языковой центр находился неподалеку от ее дома. Она записалась на курсы для начинающих и стала исправно посещать занятия.

– Педагог делал акцент на применении казахского языка, – отмечает Людмила. – Сначала объясняла тему, а потом мы переходили к разговорной практике. Бывало так, что мы делились на группы и составляли такие диалоги, как будто пришли в магазин одежды, в овощной отдел или в аптеку. А как-то раз у нас было задание написать рекламный текст на казахском, чтобы продать квартиру, гараж или машину. Такой творческий подход к изучению языка мне очень понравился.

У нашей героини есть несколько личных принципов, которые помогают ей осваивать языки. Сначала она применяла их, изучая английский, а теперь дело дошло до казахского. Первый принцип звучит так: «Сделай осваиваемый язык не тем, который ты учишь, а тем, которым ты живешь». Второй: «Не учи язык, чтобы путешествовать; путешествуй, чтобы его изучать». Третий: «Чтобы овладеть языком, начни его преподавать». Людмила Пропищан применяет все эти принципы, а социальные сети помогают ей «прокачивать» навыки.

– Я живу казахским. В этом мне помогает Instagram, – делится своим лайфхаком карагандинка. – Записываю короткие видеоролики для своей страницы. Таким образом создаю языковую среду для себя и доношу информацию до моих подписчиков. Для меня это хорошая языковая практика. Видеоролики помогают оставаться в строю, когда рядом нет человека, с которым можно было бы поговорить и улучшить свои навыки. И чем обширнее тематика, тем лучше для меня.

Людмила Пропищан любит создавать ролики о своих поездках по Казахстану и СНГ. Она уже познакомила своих подписчиков с достопримечательностями Астаны, Шымкента, Бурабая и Ташкента. В них автор не просто сообщает о том, где находится, но и приводит интересные факты, которые заранее вычитывает во Всемирной сети. Таким образом карагандинка не только практикует казахский, но и пополняет свой словарный запас.

– Мои видео смотрят казахи, они пишут добрые отзывы, и это меня очень мотивирует, – улыбается Людмила. – А недавно со мной произошел еще один мотивирующий случай. В конце августа я была в Астане, там села в такси, за рулем которого был мужчина-казах. Решилась с ним пообщаться на его родном языке, и он поддержал разговор. В конце поездки он повернулся ко мне и с удивлением говорит: «А ты же не казашка, а так хорошо говоришь». Мне было очень приятно! В таких случаях у меня появляется больше внутренней свободы.

Наша героиня не собирается останавливаться на достигнутом. Она уже записалась на курсы казахского для продолжающих. А это значит, что Людмила будет и дальше радовать своих единомышленников видеопостами о путешествиях.