Свежий выпуск Совет активизировался 27 июня 2022 г. 0:00 Серик Кабдулов, Атырау Национальный курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Председатель Общественного совета Атырауской области, член Национального курултая Максим Избасов уверен, что эта важнейшая структура демократии станет связующим звеном между властью и народом. – Выступая с Посланием народу 16 марта этого года, Глава государства отметил, что «мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства», и предложил создать Национальный курултай, – напоминает Максим Избасов. – Ведь Жаңа Казахстан, провозглашенный Президентом, это, в первую очередь, диалог! На примере общественного совета, который я возглавляю с осени прошлого года, вижу, как люди относятся к таким структурам: стремятся туда попасть, активизируются на страничках совета в соцсетях. Действительно, новый состав общественного совета стал более активным. В него вошли известные в регионе блогеры, общественники, поднимающие тему экологии, проблемы ЖКХ, социальные вопросы. На сегодняшний день уже проведено несколько заседаний. На одном из них обсуждались вопросы освоения бюджета прошлого года и социально-инфраструктурные проекты недропользователей. Член совета Мадина Кулушева затронула бюджетную тему, ведь в прошлом году в регионе не было освоено более 5 млрд тенге. Представители власти уверили, что подобные упущения будут исправлены. Общественная активистка Шынар Изтлеуова выступила с предложениями относительно социально-инфраструктурных проектов недропользователей региона. Кстати, эта тема поднимается общественным советом впервые. – Надо заранее представлять для обсуждения в общественный совет проекты, предлагаемые областным акиматом для реализации недропользователям. Ведь потом получается так, что многие объекты не принимаются на баланс. Один стоит незаконченным. Некоторые уже повреждены. А ведь в них было вложено много денег. Мы говорим об этом уже четыре года, – отметила Шынар Изтелеуова. Кроме того, она потребовала у руководителя областного управления финансов отдельно показывать средства спонсоров, то есть недропользователей, которые перечисляются в местный бюджет на социально-экономическое развитие региона. Активизировались члены совета и в социальных сетях, где подробно рассказывают о темах, которые волнуют жителей региона. Ведь главная задача структуры – представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений исполнительной властью.