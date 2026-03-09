Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики

Сына погибшего аятоллы Али Хаменеи избрали единогласно

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба избран новым лидером исламской республики. Об этом сообщил Совет экспертов исламской республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Назначить Моджтаба Хаменеи лидером страны", - говорится в специальном заявлении Совета.

"На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран", - приводится фрагмент заявления совета гостелерадиокомпанией.

Он приходится сыном погибшему аятолле Али Хаменеи. Ранее СМИ уже называли его наиболее вероятным кандидатом. По некоторым данным, кандидатура 56-летнего Моджтабы Хаменеи оспаривалась и подвергалась критике как нежелательный пример династической преемственности в системе, основанной на революционных принципах.

