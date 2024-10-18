Совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами создали в Казахстане

Правительство , Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В настоящее время 23 иностранных вуза уже действуют в различных регионах страны 

Фото: Primeminister.kz

В рамках сотрудничества с зарубежными университетами создан Совет по стратегическому партнерству. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на встрече с руководителями зарубежных университетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz

По поручению главы государства ведётся активная работа по установлению стратегического партнёрства с ведущими университетами мира. В настоящее время 23 иностранных вуза уже действуют в различных регионах Казахстана.

На встрече с их руководителями вице-премьер подчеркнула заинтересованность казахстанской стороны в укреплении связей.

«Важно обсудить и совместно выработать предложения по развитию сотрудничества. Я считаю, что следует сохранить этот формат работы и совместно решать возникающие вопросы. В связи с этим предлагается создать Совет по работе со стратегическими партнерами при Министерстве науки и высшего образования. Этот Совет станет постоянной платформой для обмена мнениями и поиска инновационных решений, учитывая интересы всех участников», — отметила Тамара Дуйсенова.

В настоящее время существуют различные форматы взаимодействия с университетами более чем 20-ти стран. На встрече была обозначена необходимость выработки единого общего правила стратегического партнерства.

При этом подчеркнуто, что это не затронет академическую и управленческую свободу университетов.

Вице-премьер отметила, что всестороннее партнерство будет направлено на развитие научных исследований и трансфер передовых образовательных программ и методик обучения, что позволит обеспечить высокие стандарты образования.

Также она подчеркнула, что сотрудничество в рамках совместных научных проектов будет продолжено.

«Закон о науке и технологической политике» открывает дополнительные возможности в этом направлении. Для нас важно применять научные достижения на благо экономики, что способствует повышению конкурентоспособности. В этом процессе ключевую роль играют исследовательские университеты», – добавила Тамара Дуйсенова.

В ходе встречи представители зарубежных вузов поддержали идею создания Совета и внедрения общих правил стратегического партнерства. Также состоялся обмен мнениями по углублению дальнейшего сотрудничества.

«Поддерживаю идею по формированию рейтинга и ранжирования вузов. Конкуренция – это основа развития»,  – подчеркнул ректор Heriot-Watt University Марк Биггс. 

Филиал данного вуза открыт на базе Актюбинского университета имени К. Жубанова.

Коллегу поддержал и проректор Российского национального исследовательского ядерного университета МИФИ Дмитрий Савкин.

«Совместная работа по подготовке кадров важна для нас. Мы также заинтересованы в углублении сотрудничества в научно-исследовательской деятельности», – отметил Дмитрий Савкин.

#Правительство #ВУЗы #совет #Тамара Дуйсенова #партнерство

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