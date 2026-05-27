Грузовик сбил насмерть школьника-велосипедиста в Астане

Трагедия произошла на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Пушкина

В столице произошло смертельное ДТП, в котором погиб школьник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

По информации правоохранительных органов, водитель грузового автомобиля Mercedes двигался по проспекту Тауелсиздик и при совершении правого поворота на улицу Пушкина допустил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть.

От полученных травм пострадавший мальчик скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, а транспорт изъят и помещен на коммунальную стоянку.

Сотрудники полиции устанавливают все точные обстоятельства и причины инцидента.