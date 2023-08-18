Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

E-commerce, строительство, продовольствие, медицинские объекты и фармацевтика – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел в Пекине встречи с гигантами бизнеса по этим направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Первая встреча состоялась с вице-президентом корпорации Jingdong Group (JD Group) Ларри Ли. В прошлом году компания заняла 46 место в мировом рейтинге Global Fortune 500. Интернет-площадка JD.com, наряду с Amazon и Alibaba, является одной из самых популярных и крупнейших в мире. В отличие от двух других гигантов-ритейлеров, JD.com сама осуществляет доставку товаров покупателям. В холдинге заняты 560 тыс. сотрудников, из них половина работает в сфере доставки.

Как отметил Серик Жумангарин на встрече, электронная коммерция, несомненно, является будущим мировой торговли.

«У нас есть исследования, по которым свыше 85% людей младше 40 лет сегодня совершают покупки онлайн. В Казахстане доля электронной торговли составляет порядка 13% от розничной внутренней, планируем увеличить до 20%. JD.com способствует упрощению ведения бизнеса, расширяет возможности малых и средних предприятий, потребителей. И это для нас очень интересно. Помогать малому и среднему бизнесу в использовании преимуществ цифровой экономики – один из компонентов нашей работы», — сказал вице-премьер.

В мае этого года в рамках государственного визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Сиань открылся Национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. В первый час запуска поступило более 10 тыс. заказов и 80% представленной продукции было распродано. На павильон подписались более 106 тыс. пользователей.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве через национального оператора почтовой связи «Казпочта». В ближайшее время планируем удешевить стоимость почтовых отправлений. Мы готовы обеспечить инфраструктуру доставки, но для интеграции с глобальной инфраструктурой, вашими информационными системами, необходима ваша помощь. В Казахстане приняты поправки в законодательство по электронной коммерции. Сейчас работаем над новым проектом: создаем в Казахстане хаб с мультимодальной системой перевозок по консолидации и дистрибуции товаров с высокой добавленной стоимостью. Выбор товаров по принципу «чем меньше и дороже, тем лучше». Предлагаем сотрудничать в этом направлении», — предложил Жумангарин.

У Казахстана уже есть успешный опыт открытия павильона и вывода предприятий на платформу Alibaba. Данный инструмент поддержки экспортеров уже показал свою эффективность — заключены контракты почти на 300 млн долларов. Сотрудничество с мировыми площадками служит импульсом для продвижения несырьевого экспорта, увеличения объемов поставок товаров из РК, а также для открытия новых возможностей, представляющих интерес для отечественных компаний.

В свою очередь, Ларри Ли отметил, что казахстанская мука и сухое верблюжье молоко востребованы, и активно торгуются на JD.com.

«Онлайн-покупки сейчас замещают прежний офлайн формат. Вы сказали про исследования, где группа покупателей младше 40 лет больше предпочитает покупать онлайн. А по нашим исследованиям, люди старше 46 лет, кто ранее не привык покупать онлайн, изменили свои привычки после пандемии COVID-19. Мы очень дорожим своей репутацией и качеством продукции. Некоторые потребители говорят, что у нас цены выше, чем на других площадках. Но большинство потребителей в КНР сегодня готовы потратить больше за качество», — рассказал представитель корпорации.

Присутствовавший на встрече председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов предложил направить пул казахстанских проектов, которые могли бы торговать на площадке JD.com, также создать совместную программу для обучения казахстанских бизнесменов правилам продажи продуктов на площадке.

Со своей стороны, Ларри Ли отметил, что в Национальном павильоне хорошо продается пищевая продукция, и предложил наладить взаимодействие по рассмотрению поставок таких товаров. Сегодня JD.com не доставляет через свою службу товары в Казахстан.

«Казахстан – это большая территория. Как только у вас будут налажены внутренняя перевозка и логистика, будет больше товаров продаваться, а в этом мы заинтересованы, то мы могли бы вместе увеличить товарооборот и работать над улучшением продукции, которая поступает на китайский рынок», — предложил Ларри Ли.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры о налаживании логистики и системы поставок товаров с представителями АО «Казпочта».

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