Совместными усилиями

Как отметил Глава государства в рамках расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан 30 июня 2023 года, на территории нашей страны ведется производство наркотиков. Это вопрос, который ставит под угрозу безопас­ность государства. Необходимо принять решительные меры для коренного уничтожения мест производства синтетических наркотиков в Казахстане.

Под синтетическими наркотиками понимаются искусственно созданные психоактивные вещества с наркотическими свойствами, которые могут вызывать физическую или психологическую зависимость. Это любой искусст­венный продукт, полученный методом химического синтеза. Синтетические наркотики опасны своим пагубным воздействием на психику. Они очень медленно покидают организм, часто остаются в нем на всю жизнь, разрушая его изнутри.

Понятие «синтетический наркотик» появилось всего семь-восемь лет назад. Сначала торговали «спайсом» с табачными смесями, позже табаком без дыма – «снюсом», а затем мир наркотиков быстро завоевали синтетические вещества под названиями «кристалл», «скорость», «соль для ванн». И самое страшное, что на крючок этой болезни первыми попадаются молодые люди, чья душа жаждет новизны. Но мало кто знает, что зависимость от синтетических наркотиков возникает уже после второго упот­ребления. К слову, наркотики опиумной группы могут вызывать привыкание только после шестимесячного употребления.

Между тем употребление синтетических наркотиков приводит к повреждению мозга, ухудшению памяти, симптомам умственной отсталости, бесконечным галлюцинациям и бредовым идеям, приводящим к социальной дез­адаптации. Однако чем сложнее бороться с наркотиками, тем легче становится доступ к ним.

Синтетические наркотики в основном продаются через интернет-магазины, по факту доступны для любого гражданина страны. Покупатель и торговец не встречаются друг с другом лицом к лицу. Товар выбирается онлайн, также производится и оплата. В дальнейшем через различные мессенджеры покупатель получает инструкции о том, где и в какое время можно забрать товар.

Но бесконтактные отношения с курьерами и покупателями соз­дают у наркодилеров иллюзию того, что они никогда не попадутся в руки полиции. При этом, как было доложено Главе государства на коллегии МВД, в республике заблокировано 2 300 наркосайтов, выявлено 1 300 наркопреступлений, изъято свыше шести тонн наркотиков.

Быстрое распространение синтетических наркотиков на сегодня одна из самых больших угроз человечеству. Появление новых видов, простота приобретения в Интернете только усугубляют ситуацию.

Многие молодые люди не до конца понимают, что за немедицинское употребление психотропных веществ может быть наложен штраф в размере 160 МРП или арест на срок до 20 дней. В настоящее время статья 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» влечет штраф в размере 80 МРП или лишение свободы на срок до семи лет. А умышленные действия, связанные с торговлей наркотиками, считаются тяжким преступлением, за которое предус­мотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

К сожалению, подрастающее поколение, играя во взрослые игры, не отдает себе отчета в том, к каким последствиям могут они привести. Это совсем не детские шалости, потому что тем самым они разрушают свою жизнь и жизнь близких им людей.

Согласно официальной статис­тике, ежегодно в стране растет количество изъятых синтетических наркотиков, что свидетельствует об активной замене ими «традиционных». Так, в 2019–2021 годах МВД изъяло на «черном рынке» 263,6 кг синтетических наркотиков стоимостью более 5,1 млрд тенге. С начала 2023 года из незаконного оборота изъято более 88 кг «синтетики» на сумму 1,7 млрд тенге.

Наркоторговцы активно наладили местное производство «синтетики», о чем свидетельствует динамика роста числа ликвидированных нарколабораторий. Так, с 2018 по 2022 год совместными усилиями МВД и КНБ уничтожено 106 нарколабораторий, с 2019 по 2022 год уничтожено 654,1 кг синтетических наркотиков.

Напомним, в 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», который заложил правовую основу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года говорил, что люди, употребляющие синтетические наркотики, представляют серьезную угрозу здоровью нации. Нынешняя ситуация очень сложная, за последние три года объем конфискованной «синтетики» увеличился в 10 раз. Со временем такие препараты стали дешевле и доступнее. Наркоманы свободно покупают их через социальные сети и различные мессенджеры. Есть те, кто привозит наркотики, даже домой. Это очень опасный и масштабный социальный пласт проблем, поэтому необходимо разработать комплексный план борьбы с наркоманией и наркоторговлей.

В соответствии с настоящим Посланием Главы государства в Мажилисе Парламента продолжаются заседания рабочей группы по законопроекту по внесению изменений и дополнений в основной действующий закон. Создание общества без наркотиков – задача каждого граж­данина Казахстана. По данным Министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано более 18,5 тыс. наркоманов, из них 1,5 тыс. – женщины.

29 июня 2023 года Правительст­вом утвержден Комплексный план борьбы с наркоманией и нарко­бизнесом до 2025 года. Глава государства дал поручение разработать данный план, определил борьбу с распространением синтетических наркотиков одним из важнейших приоритетов в своей предвыборной программе.

А теперь нам необходимо мобилизовать совместные усилия всех заинтересованных государственных органов, представителей общественности, негосударственных организаций по разъяснению правовых последствий участия в незаконном обороте наркотиков в республике.