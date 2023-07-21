Совместными усилиями

В Казахстане назрела необходимость принятия срочных мер для противодействия распространению синтетических наркотиков.
Как отметил Глава государства в рамках расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан 30 июня 2023 года, на территории нашей страны ведется производство наркотиков. Это вопрос, который ставит под угрозу безопасность государства. Необходимо принять решительные меры для коренного уничтожения мест производства синтетических наркотиков в Казахстане.
Под синтетическими наркотиками понимаются искусственно созданные психоактивные вещества с наркотическими свойствами, которые могут вызывать физическую или психологическую зависимость. Это любой искусственный продукт, полученный методом химического синтеза. Синтетические наркотики опасны своим пагубным воздействием на психику. Они очень медленно покидают организм, часто остаются в нем на всю жизнь, разрушая его изнутри.
Понятие «синтетический наркотик» появилось всего семь-восемь лет назад. Сначала торговали «спайсом» с табачными смесями, позже табаком без дыма – «снюсом», а затем мир наркотиков быстро завоевали синтетические вещества под названиями «кристалл», «скорость», «соль для ванн». И самое страшное, что на крючок этой болезни первыми попадаются молодые люди, чья душа жаждет новизны. Но мало кто знает, что зависимость от синтетических наркотиков возникает уже после второго употребления. К слову, наркотики опиумной группы могут вызывать привыкание только после шестимесячного употребления.
Между тем употребление синтетических наркотиков приводит к повреждению мозга, ухудшению памяти, симптомам умственной отсталости, бесконечным галлюцинациям и бредовым идеям, приводящим к социальной дезадаптации. Однако чем сложнее бороться с наркотиками, тем легче становится доступ к ним.
Синтетические наркотики в основном продаются через интернет-магазины, по факту доступны для любого гражданина страны. Покупатель и торговец не встречаются друг с другом лицом к лицу. Товар выбирается онлайн, также производится и оплата. В дальнейшем через различные мессенджеры покупатель получает инструкции о том, где и в какое время можно забрать товар.
Но бесконтактные отношения с курьерами и покупателями создают у наркодилеров иллюзию того, что они никогда не попадутся в руки полиции. При этом, как было доложено Главе государства на коллегии МВД, в республике заблокировано 2 300 наркосайтов, выявлено 1 300 наркопреступлений, изъято свыше шести тонн наркотиков.
Быстрое распространение синтетических наркотиков на сегодня одна из самых больших угроз человечеству. Появление новых видов, простота приобретения в Интернете только усугубляют ситуацию.
Многие молодые люди не до конца понимают, что за немедицинское употребление психотропных веществ может быть наложен штраф в размере 160 МРП или арест на срок до 20 дней. В настоящее время статья 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» влечет штраф в размере 80 МРП или лишение свободы на срок до семи лет. А умышленные действия, связанные с торговлей наркотиками, считаются тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.
К сожалению, подрастающее поколение, играя во взрослые игры, не отдает себе отчета в том, к каким последствиям могут они привести. Это совсем не детские шалости, потому что тем самым они разрушают свою жизнь и жизнь близких им людей.
Согласно официальной статистике, ежегодно в стране растет количество изъятых синтетических наркотиков, что свидетельствует об активной замене ими «традиционных». Так, в 2019–2021 годах МВД изъяло на «черном рынке» 263,6 кг синтетических наркотиков стоимостью более 5,1 млрд тенге. С начала 2023 года из незаконного оборота изъято более 88 кг «синтетики» на сумму 1,7 млрд тенге.
Наркоторговцы активно наладили местное производство «синтетики», о чем свидетельствует динамика роста числа ликвидированных нарколабораторий. Так, с 2018 по 2022 год совместными усилиями МВД и КНБ уничтожено 106 нарколабораторий, с 2019 по 2022 год уничтожено 654,1 кг синтетических наркотиков.
Напомним, в 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», который заложил правовую основу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года говорил, что люди, употребляющие синтетические наркотики, представляют серьезную угрозу здоровью нации. Нынешняя ситуация очень сложная, за последние три года объем конфискованной «синтетики» увеличился в 10 раз. Со временем такие препараты стали дешевле и доступнее. Наркоманы свободно покупают их через социальные сети и различные мессенджеры. Есть те, кто привозит наркотики, даже домой. Это очень опасный и масштабный социальный пласт проблем, поэтому необходимо разработать комплексный план борьбы с наркоманией и наркоторговлей.
В соответствии с настоящим Посланием Главы государства в Мажилисе Парламента продолжаются заседания рабочей группы по законопроекту по внесению изменений и дополнений в основной действующий закон. Создание общества без наркотиков – задача каждого гражданина Казахстана. По данным Министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано более 18,5 тыс. наркоманов, из них 1,5 тыс. – женщины.
29 июня 2023 года Правительством утвержден Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом до 2025 года. Глава государства дал поручение разработать данный план, определил борьбу с распространением синтетических наркотиков одним из важнейших приоритетов в своей предвыборной программе.
А теперь нам необходимо мобилизовать совместные усилия всех заинтересованных государственных органов, представителей общественности, негосударственных организаций по разъяснению правовых последствий участия в незаконном обороте наркотиков в республике.