Совокупное состояние богачей достигло $15,8 трлн

В мире,США,Lifestyle
75
Айман Аманжолова
корреспондент

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло почти на 9%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число миллиардеров в мире достигло 2 919 человек, а совокупный объем их состояния вырос до 15,8 трлн долларов.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Швейцарским банком UBS - крупнейшим в мире банком по управлению крупным частным капиталом.

Согласно отчету, несмотря на рыночные колебания, общее богатство миллиардеров достигло нового максимума на фоне роста котировок технологических акций и цен на финансовые активы.

По сравнению с прошлым годом число миллиардеров увеличилось на 8,8 процента — до 2 919 человек, а их совокупный капитал вырос на 13 процентов и достиг 15,8 трлн долларов. Рост состояния стал вторым по величине годовым показателем с 2021 года.

В региональном разрезе лидируют страны Америки. Совокупное состояние миллиардеров здесь увеличилось на 15,5 процента и достигло 7,5 трлн долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе капитал миллиардеров вырос на 11,1 процента — до 4,2 трлн долларов, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — на 10,4 процента, до 4,1 трлн долларов.

Состояние миллиардеров в технологическом секторе увеличилось на 23,8 процента и достигло 3 трлн долларов. Среди других отраслей с наибольшей концентрацией богатства названы потребительский и розничный сектор, промышленность и финансовые услуги.

В этом году 91 человек вошел в число миллиардеров, получив в наследство в общей сложности 297,8 млрд долларов, что на 36 процентов больше по сравнению с прошлым годом. По расчетам банка, в ближайшие 15 лет детям миллиардеров будет передано по наследству не менее 5,9 трлн долларов.

За тот же период 196 предпринимателей стали миллиардерами благодаря собственным усилиям, а общий объем их состояний составил 386,5 млрд долларов.

В мире насчитывается 2 545 мужчин-миллиардеров и 374 женщины-миллиардеров. Среди основных опасений миллиардеров на следующий год названы тарифные ограничения, крупные геополитические конфликты и неопределенность в политике.

 

#Азия #США #богатство #миллиардер #Европа

Популярное

Все
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена поездами
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
Грязная вода затопила Лувр в Париже
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
В Атырауской области охота обернулась трагедией
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ
Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
Казахстан и Китай открыли фестиваль снежно-ледового туризма
Жительница Актау прокладывает курс гигантских танкеров: история Полины Бектемировой
Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС
Сильные морозы нагрянут в Казахстан
Звезда бокса Рой Джонс провел мастер-класс для молодежи в Астане
Ртутные отходы хранились в школах и детсадах области Жетісу
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

В Дубае строят второе по высоте здание в мире
Мощный ливень обрушился на турецкую Аланью
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанн…
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]