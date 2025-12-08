Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло почти на 9%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число миллиардеров в мире достигло 2 919 человек, а совокупный объем их состояния вырос до 15,8 трлн долларов.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Швейцарским банком UBS - крупнейшим в мире банком по управлению крупным частным капиталом.

Согласно отчету, несмотря на рыночные колебания, общее богатство миллиардеров достигло нового максимума на фоне роста котировок технологических акций и цен на финансовые активы.

По сравнению с прошлым годом число миллиардеров увеличилось на 8,8 процента — до 2 919 человек, а их совокупный капитал вырос на 13 процентов и достиг 15,8 трлн долларов. Рост состояния стал вторым по величине годовым показателем с 2021 года.

В региональном разрезе лидируют страны Америки. Совокупное состояние миллиардеров здесь увеличилось на 15,5 процента и достигло 7,5 трлн долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе капитал миллиардеров вырос на 11,1 процента — до 4,2 трлн долларов, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — на 10,4 процента, до 4,1 трлн долларов.

Состояние миллиардеров в технологическом секторе увеличилось на 23,8 процента и достигло 3 трлн долларов. Среди других отраслей с наибольшей концентрацией богатства названы потребительский и розничный сектор, промышленность и финансовые услуги.

В этом году 91 человек вошел в число миллиардеров, получив в наследство в общей сложности 297,8 млрд долларов, что на 36 процентов больше по сравнению с прошлым годом. По расчетам банка, в ближайшие 15 лет детям миллиардеров будет передано по наследству не менее 5,9 трлн долларов.

За тот же период 196 предпринимателей стали миллиардерами благодаря собственным усилиям, а общий объем их состояний составил 386,5 млрд долларов.

В мире насчитывается 2 545 мужчин-миллиардеров и 374 женщины-миллиардеров. Среди основных опасений миллиардеров на следующий год названы тарифные ограничения, крупные геополитические конфликты и неопределенность в политике.