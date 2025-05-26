«Соңғы аялдама»: антинаркотический спектакль показали в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Новая постановка направлена на освещение проблемы наркомании в молодежной среде  

Фото: пресс-служба театра

В театре «Жастар» акимата Астаны в рамках укрепления принципа «Закон и порядок» состоялась премьера спектакля «Соңғы аялдама», созданного по мотивам произведения Рахимжана Отарбаева, сообщает Kazpravda.kz

В социальной трагедии рассматриваются проблемные вопросы о том, как общество воспринимает наркозависимых людей.

Сюжет спектакля разворачивался вокруг истории молодого человека Жаксылыка, который сначала знакомится с миром наркотиков из любопытства, но быстро оказывается втянутым в опасный водоворот зависимости. Параллельно с его переживаниями зрители наблюдают за изменениями, происходящими в жизни его семьи и друзей.

Актерская игра Алихана Жасанулы заслуживает особой похвалы. Главный герой в его интерпретации проходит путь от беззаботного юноши до человека, столкнувшегося с разрушительными последствиями своей зависимости. Противостояние между его мечтами и реальностью, в которую он погружается, показано очень чувственно.

Исполнитель главной роли преодолел границы своего персонажа, отлично передав его страхи, надежды и отчаяние. Он прекрасно передал внутреннюю борьбу своего персонажа, а его срывы и моменты восстановления ощущались особенно остро.

Невыносимые страдания его пожилых родителей и девушки Тогжан добавляли глубину и правдоподобие сюжету. Их эмоции и переживания показывали, как зависимость затрагивает не только самого наркозависимого, но и окружающих его людей. Артистам удалось создать убедительный и трогательный нарратив, который позволяет зрителям сопереживать герою и задаваться вопросами о безысходности и надежде.

Декорации и музыкальное оформление дополняли атмосферу спектакля, создавая необходимое напряжение и подчеркивая ключевые моменты истории. 

По словам режиссера-постановщика спектакля Нурфата Вахитова, «Соңғы аялдама» - постановка, направленная на формирование у подрастающего поколения социальной ответственности, популяризацию человеческих ценностей и профилактику наркомании.

«Нам поступило предложение от Департамента полиции Астаны о создании спектакля, касающегося борьбы с наркоманией. Они рассказали нам о случаях, связанных с наркоманией. Мы обновили новеллу Рахимжана Отарбаева, сделали язык современным и сегодня вышли на сцену. Готовились более двух месяцев. В спектакле играют молодые актеры, которые только в прошлом году окончили университет. Не отвлекаясь от реальности, мы старались сохранить сценическую культуру в постановке. Зритель ведь не поверит, если все будет слишком искусственным. А наркоманы часто выражаются нецензурно, что было нелегко представить на сцене. В театре мы часто ставим такие жанры, как драма, комедия. Есть много трудных моментов, чтобы вывести социальную проблему на сцену, но есть много возможностей»,  заключил он.

В целом, такие проекты способствуют осознанию масштабов проблемы наркозависимости и необходимости ее обсуждения в обществе. Данная постановка заставляет серьезно задуматься о том, как случайный выбор может повлечь за собой катастрофические последствия.

#театр #спектакль #премьера #Жастар

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