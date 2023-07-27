Создание Проектного офиса "Ауыл аманаты" обсудили в Правительстве

Тамара Дуйсенова поручила выработать консолидированное решение по созданию Проектного офиса, разработке его положения и персональному составу.

Фото пресс-службы Правительства РК

Под руководством заместителя премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой прошло совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты» по мониторингу реализации Программы повышения доходов населения до 2029 года и Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В совещании принял участие секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев, который презентовал видение Проектного офиса с декомпозицией на республиканском, областном, районном и сельском уровнях, а также анализ сел, специализацию сельских округов, технологические карты, формирование кооперации и др.

Председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов представил свое видение мониторинга реализации Программы повышения доходов населения, Концепции развития сельских территорий и проекта «Ауыл аманаты».

Также на встрече были выслушаны мнения директора «Yevniy consulting group» Армана Евниева, экспертов партии «AMANAT».

По результатам обсуждений заместителем премьер-министра дано поручение выработать консолидированное решение по созданию Проектного офиса, разработке его положения и персональному составу.