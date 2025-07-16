Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
Асламбек Мергалиев, председатель Верховного суда Республики Казахстан
С 1 июля в Казахстане заработали три новых кассационных суда. Это важное событие знаменует собой новый этап в развитии судебной системы и подчеркивает стремление нашего государства к обеспечению высоких стандартов отправления правосудия. Реформа реализуется по поручению Главы государства, данному по итогам встречи с представителями отечественного бизнеса, и способствует обеспечению полноценного доступа к правосудию и расширению возможностей для обжалования вступивших в законную силу судебных актов.