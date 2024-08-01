Создавая красоту... под ногами

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Парень из аула Жанакент наладил выпуск разноцветной брусчатки и тротуарной плитки

фото Ансара Кауленова

За четыре года индивидуальный предприниматель из Жанакорганского района Нурбек Турганбеков сумел наладить стабильный и прибыльный бизнес. Сначала на окраине областного центра он по остаточной стоимости выкупил производственную базу, а потом для строительства цеха и закупа оборудования воспользовался механизмом господдержки в рамках льготных программ.

– Идея выпускать брусчатку пришла ко мне еще в юности, я ее восемь лет в одиночку делал у дома вручную. А когда вник во все тонкости технологии, решил выпускать изделия на промышленной основе. Через Фонд развития предпринимательства «Даму» получил льготный кредит и расширил дело. Сейчас выпус­каю брусчатку, пять типов полифасада, бордюры, лотки, цоколи, люки и пескоблоки. Производительность цеха – 150 квадратных метров брусчатки в день, – рассказал Нурбек Турганбеков.

Бордюры, люки, «шляпы» предприниматель выпускает в зависимости от заказов. На производстве занято 11 рабочих, ежемесячная зарплата которых составляет 300 тыс. тенге. Для эффективности их работы на базе обустроены комната отдыха, кухня, душевая...

Это сегодня спрос на продукцию предприятия «Алтын тас» очень высок, но так было не всегда. Путь к успеху оказался долгим и нелегким, вспоминает бизнесмен.

– После окончания девятого класса пошел учиться на автомеханика в профессионально-техническое училище в райцентре. Затем настали нелегкие годы для семьи. Забросив учебу, помогал маме торговать, возил товары из России. Потом мама тяжело заболела... Я стал коммерсантом вместо нее, работал ежедневно и еженощно, пока не обанкротился. А свое новое дело начинал с 30 тысячами тенге на руках, – рассказал Нурбек.

Спустя годы сельский парень был вознагражден за труд и веру в мечту. В беседе он отметил, что в современном обществе должны преобладать не потребительские ценности, а кропотливый труд, в том чис­ле и над собой. Эти качества, по его мнению, и формируют формулу успеха.

– Я не курю, не употребляю алкоголь, усердно работаю, содержу семью и помогаю родным и близким. Мой отец – слесарь-жестянщик на СТО, «костоправ» в просторечии, старший брат помогает мне, он – водитель автомобильного крана-манипулятора, у младшего брата свое ИП. А мы с супругой Меруерт Алимовой растим и воспитываем двоих малышей – Нурмухамеда и Алинура, – говорит предприниматель.

Глава ТОО отметил, что один из залогов высокого спроса на продукцию – качество и цена. При этом насыщение рынка брусчатки вынуждает использовать новые технологии, качественные материалы и передовой опыт.

– Сырье для производства завожу из разных городов. В частности, мелкий отсев щебня закупаю в Жанакоргане, цемент Heidelberg Cement – в Шымкенте, иранский белый цемент – в Актау, красящие пигменты и фиброволокно – в Шымкенте и Алматы. Цвета тротуарных плиток подбираем сами, а формы привозим из Шымкента и Узбекистана. Мои специалисты проходят аттестацию, часто направляю их в командировку для обмена опытом, в том числе в Узбекистан и Россию, – рассказал собеседник.

Основные покупатели продукции «Алтын тас» – строительные компании. Брусчатка остается востребованной для благоустройства территорий объектов спорта, культуры, здравоохранения и других сфер.

– У нас заказывают не только крупные компании, но и частные лица, предприятия. Продаем брусчатку в нашем регионе, в Жезказгане и области Улытау. Даже в Кызылорде на нее очень высокий спрос. Мы, все вместе взятые «брусчатники», не можем до конца насытить потребности рынка областного центра. Поэтому большой завоз ее идет из Шымкента, – пояснил специалист.

В мечтах у Нурбека – выпускать прочные вибропрессованные изделия, которые выдерживают большие нагрузки. Первопроходцы такого дела – заводы с современными станками в Алматы. Кевларобетон как товар востребован везде, подчеркнул бизнесмен. А напоследок дал совет подрастающему поколению на предмет того, как стать миллионером:

– Легких денег не бывает, любой бизнес тяжел. Молодежи рекомендую ставить цель и напряженно трудиться! Вспоминаю, как когда-то я, работая на импровизированной технологической площадке, устроенной в переулке перед домом брата, в одиночку отливал ежедневно по 10 «квадратов» брусчатки на самодельных станках, спал в сутки по 4-5 часов. Но был одержим своим делом.

А сейчас-то все есть, дают кредиты, государство поддерживает, но почему-то мало кто хочет работать много... У бизнеса нет предела совершенства, поэтому для тех, кто хочет зарабатывать, скажу: вокруг каждого из нас работы – непочатый край!

#производство #тротуар #брусчатка #Нурбек Турганбеков

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