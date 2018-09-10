S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются наличие положительных балансовых показателей, сформированных за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд РК, а также невысокий государственный долг, совокупный объем которого не превысит внешние ликвидные активы Казахстана в ближайшие 4 года.
По мнению аналитиков, ограничение расходов и значительные государственные доходы будут способствовать сбалансированности бюджета в 2018 году и последующий период. Наряду с этим согласно расчетам экспертов S&P
в период до 2021 года в консолидированном бюджете прогнозируется небольшое положительное сальдо. Кроме того, отмечено уменьшение инфляции с двузначных показателей 2016 года до установленного коридора НБРК в 5%-7% в текущем году.
В настоящее время аналитики ожидают, что в период до 2021 года новый налоговый кодекс позволит увеличить доходы государства и сократить диспропорции путем рационализации режима льгот и преференций.
По оценке аналитиков, государственные программы развития инфраструктуры будут поддерживать темпы экономического роста в 2018-2021 годах и составят в среднем 3%.
Прогноз "Стабильный" отражает ожидания аналитиков касательно того, что в ближайшие два года государственный и внешний балансы будут оставаться устойчивыми.