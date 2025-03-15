SpaceX успешно запустила пилотируемую миссию к МКС

Технологии
2

В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 к МКС отправились четыре астронавта. Также планируется вернуть двух застрявших на станции астронавтов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: John Raoux/AP/dpa/picture alliance

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на борту успешно запущен к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала вечером в пятницу, 14 марта, с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 на МКС должны быть доставлены астронавты США Николь Айерс и Энн Макклейн, российский космонавт Кирилл Песков и японец Такуя Ониси. Изначально запуск миссии был запланирован на 12 марта, но из-за технических проблем его пришлось отложить.

В рамках миссии также планируется вернуть на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, находящихся на МКС уже девять месяцев. Они отправились к МКС 5 июня 2024 года на корабле CST-100 Starliner компании Boeing и должны были пробыть там восемь дней, однако их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.

#МКС #космос #SpaceX

Популярное

Все
В Минске представлена книга «1941. Брестская крепость. Казахстан»
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Инновации в защите от пожаров
Почему отличники попали в разряд двоечников
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Сборная готова к поединкам
Бойцы ММА в ожидании больших турниров
Паводку противостоят инновации
Насилие недопустимо
Барымта продолжает процветать
Яркие краски жизни
Почивать на лаврах нельзя
Мой дом – моя крепость
«Жетісу» – девятикратный чемпион Казахстана
«У меня зазвонил телефон…»
Қайырымдылық күні – День благотворительности
Откроют новые специальности
Обнадеживает уверенность спасателей
Цель меморандумов – трудоустройство
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Дарящие свет и гармонию
Алтайские мотивы казахской анимации
«Береке» означает «благодать»
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

Читайте также

Первый отечественный микрочип создали в РК
Астанчан приглашают на выставку технологий для выращивания …
Родителям расширили возможности контроля за детьми в TikTok
100 тысяч человекоподобных роботов соберут в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]