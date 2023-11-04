SpaceX вывела на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink

Технологии
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Запуск ракеты осуществлен с мыса Канаверал во Флориде, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил Интерфакс со ссылкой на SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

Это 121-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 52-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.
Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
 

#космос #Илон Маск #SpaceX

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