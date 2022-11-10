Спад на рынке жилья произошел в Казахстане

В октябре в Казахстане снизилось число зарегистрированных сделок купли-продажи жилья. В прошлом месяце их было заключено 34 336, в том числе 7 980 по индивидуальным домам и 26 356 по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В пресс-службе бюро отметили, что по сравнению с сентябрем 2022 года (36 241) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%.

«Лидерами по количеству сделок, по-прежнему, остаются города Алматы (7 133 или 20,7% от общего количества) и Астана (5 670 или 16,5% от общего количества). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 322 ед (0,9%)», – констатировали статистики.

В сравнении с сентябрем в октябре наибольший рост сделок зарегистрирован в г. Алматы (12,5%), Западно-Казахстанской (9,3%) и Костанайской областях (7,1%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7%) и Туркестанской областях (-17,2%).

«По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 980. Однако квартиры по-прежнему остаются в предпочтении, чем частные дома, всего в октябре по ним совершено 26 356 сделок, это 76,8% от общего количества по сделкам. По количеству комнат третий месяц подряд в спросе остаются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астана (55,4%), по 2-комнатным квартирам совершено 9 294 сделки», – рассказали в БНС.

По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось только в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), во всех других регионах наблюдается снижение.

По сравнению с октябрем 2021 года количество сделок уменьшилось на 22,8%. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (-56,1%), в отрицательной зоне оказались все регионы кроме города Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.

Ранее сообщалось, насколько выросли цены на жилье в Казахстане.