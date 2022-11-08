Насколько подорожало жилье в Казахстане в октябре

За год (октябрь 2022 года к октябрю 2021-го) цены квартир вторичного рынка повысились на 27,1%, нового жилья – на 16,6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 54,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе на 30,3%, Усть-Каменогорске – на 26,3%, Костанае – на 25,4%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%), а на рынке аренды жилья – Алматы (89,7%), Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).