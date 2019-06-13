Спартакиадный татами

В порядке весовых категорий победителями соревнований стали Акмарал Науатбек (весовая категория до 48 кг, Нур-Султан), Нурсулу Ералиева (52 кг, Алматинская область), Севара Нишанбаева (57 кг, Шымкент), Иоланта Бердыбекова (63 кг, Алматы), Зере Бектасова (70 кг, Восточно-Казахстанская область), Альбина Амангельдиева (78 кг, Шымкент), Назгуль Маратова (78 кг, Северо-Казахстанская область), Токтар Умиталиев (60 кг, Западно-Казахстанская область), Тулеген Нуралиев (66 кг, Восточно-Казахстанская область), Бекадил Шаймерденов (73 кг, Жамбылская область), Кажымукан Отеулев (81 кг, Жамбылская область), Сунгат Закаряев (90 кг, Атырауская область), Виктор Демьяненко (100 кг, Алматы), Адиль Оразбаев (свыше100 кг, Восточно-Казахстанская область).
В командных соревнованиях 1-е место заняла сборная Алматинской области, на 2-м – спортсмены Шымкента, на 3-м – представители Алматы и Атырауской области.