Спасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в реке Нура

Сегодня утром водолазы нашли тело 15-летней девочки, которое разыскивали на протяжении трех дней, передает Kazpravda.kz
Напомним, трагедия произошла 29 июня в Бухар-Жырауском районе в поселке Кызылжар на реке Нура.
В запрещенном для купания месте утонули двое несовершеннолетних детей. В тот же день силами местных жителей было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 метрах от места купания.
Поиски велись силами ДЧС области, сотрудниками ДП, Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, родственников и местного населения.
Всего в поисках были задействованы 40 человек, 9 единиц техники и 7 плавательных средств. Ведение поисковых работ было затруднено плохой видимостью и сильным течением.
В ДЧС напомнили, что для купания необходимо пользоваться оборудованными пляжами или специально отведенными для этого местами.