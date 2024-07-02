Спасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в реке Нура

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сегодня утром водолазы нашли тело 15-летней девочки, которое разыскивали на протяжении трех дней, передает Kazpravda.kz 

Фото: ДЧС Карагандинской области

Напомним, трагедия произошла 29 июня в Бухар-Жырауском районе в поселке Кызылжар на реке Нура.

В запрещенном для купания месте утонули двое несовершеннолетних  детей. В тот же день силами местных жителей было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 метрах от места купания.

Поиски велись силами ДЧС области, сотрудниками ДП, Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, родственников и местного населения.

Всего в поисках были задействованы 40 человек, 9 единиц техники и 7 плавательных средств. Ведение поисковых работ было затруднено плохой видимостью и сильным течением.

В ДЧС напомнили, что для купания необходимо пользоваться оборудованными пляжами или специально отведенными для этого местами. 
 

#ДЧС #утопление #Нура

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