Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане

Под утро в столице в результате дорожно-транспортного происшествия с малотоннажным грузовым автомобилем в легковом были зажаты водитель и пассажир легковушки, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

На место вызова выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые с помощью гидравлических инструментов произвели вскрытие дверей автомобиля, эвакуировали пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает, что при вождении автомобиля необходимо быть предельно внимательным и соблюдать скоростной режим.