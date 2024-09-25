Риддерские спасатели вызволили провалившуюся в люк собаку
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Они отметили, что для них важна каждая жизнь
Спасатели вытянули собаку, которая провалилась в глубокий колодец по улице Волкова в Риддере и не смогла самостоятельно выбраться наружу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Прибывшим на помощь спасателям пришлось постараться, чтобы вытянуть пса с помощью альпинистского снаряжения.
В МЧС напомнили, что:
- не следует наступать на крышки люков;
- всегда быть внимательными на прогулках;
- не играть и не выгуливать животных рядом с люками;
- нельзя подходить к местам, представляющим повышенную опасность.