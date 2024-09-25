Риддерские спасатели вызволили провалившуюся в люк собаку

Они отметили, что для них важна каждая жизнь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели вытянули собаку, которая провалилась в глубокий колодец по улице Волкова в Риддере и не смогла самостоятельно выбраться наружу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Прибывшим на помощь спасателям пришлось постараться, чтобы вытянуть пса с помощью альпинистского снаряжения.

В МЧС напомнили, что:

- не следует наступать на крышки люков;

- всегда быть внимательными на прогулках;

- не играть и не выгуливать животных рядом с люками;

- нельзя подходить к местам, представляющим повышенную опасность.