Спасение младенца из горящей пятиэтажки в Рудном попало на видео
Спасение младенца из горящего пятиэтажного дома попало на видеожетон полицейского в Рудном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
Как стало известно, при патрулировании улицы Парковая двое полицейских увидели, как в пятиэтажном доме горит балкон второго этажа. Экипаж полиции принял решение разделиться для спасения жителей дома: Жанибек Гыйлымханов направился в квартиру, где горел балкон, а его напарник Нурбек Ескабыл стал стучать во все квартиры, эвакуируя людей на улицу.
"Стоял запах едкого дыма от плавления пластика на балконе и один из жильцов дал мне полотенце, смоченное водой. Обмотавшись им, я начал эвакуацию жителей подъезда, начиная с первого этажа. Удивило то, что некоторые граждане, несмотря на опасность, предпочли остаться в квартирах", – признался Ескабыл.
Тем временем Гыйлымханов обнаружил, что дверь квартиры, в которой загорелся балкон, была открыта. Войдя в помещение, он увидел в прихожей 76-летнюю пенсионерку. Она не могла выйти из квартиры из-за густого дыма и прижималась к стене, пытаясь на ощупь найти дверь. Полицейский подхватил ее под руки и вывел на улицу. Там он увидел, что на балконе третьего этажа стоит женщина с ребенком на руках.
"Она боялась, что если вынесет ребенка в подъезд, то он задохнется от едкого дыма. Поэтому, чтобы спасти мальчика, я решил взобраться на балкон третьего этажа с балкона этажом ниже. Мама малыша была очень напугана, но я, успокаивая ее, пообещал, что не уроню ребенка и все будет хорошо. Она передала мне плед, в котором находился малыш, при помощи одного из жильцов дома, мы спустили ребенка и я продолжил вытаскивать жителей квартиры с балкона", – рассказал Гыйлымханов.
Всего было эвакуировано более 30 человек. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и установили предварительную причину пожара – на балкон попал окурок сигареты. Пламя стало быстро распространяться, и пока жильцы поняли в чем дело, подъезд уже был полностью задымлен.