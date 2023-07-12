Спасенная из горящего авто 2-летняя девочка скончалась в больнице Тараза

Ребенок погиб в результате пожара в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

11 июля в 15:26 во дворе частного жилого дома в Таразе загорелся легковой автомобиль.

По адресу быстро приехали 10 огнеборцев, 2 единицы техники, а также сотрудники центра медицинских катастроф.

Пожар был потушен за 6 минут.

Однако в результате происшествия в автомобиле пострадала девочка 2021 года рождения. Ее доставили в больницу, но из-за полученных травм ребенок скончался в медучреждении.