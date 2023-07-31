Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе

В результате инцидента на озере Алаколь туристу ампутировали ногу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Жетысуской области.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

По рассказам очевидцев, в воскренье, 30 июля, на озере Алаколь мужчина, пытаясь спасти на катере тонущего туриста, винтом задел его ногу.

Пострадавший 39-летний мужчина поступил в тот же день в 16:10 в Алакольскую центральную районную больницу Жетысуской области с диагнозом «травматическая ампутация с/3 бедра. Открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости, коленного сустава. Травматический шок 3-4 степени. Геморрагический шок тяжелой степени».

«Проведено в экстренном порядке оперативное лечение, ампутация нижней конечности с/3 бедра слева», – рассказали в управлении здравоохранения региона, добавив, что пациент находится на ИВЛ-аппарате, его состояние остается крайне тяжелым.

Разбирательством по факту занимается Алакольская районная полиция.

«Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта». Уголовное дело взято на особый контроль руководством районной полиции», – рассказали в областном ДП.