Спасенный из воды подросток скончался в Мангистау

Пятеро подростков чуть не утонули в Каспийском море, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: Kazpravda.kz

18 июня спасателям поступила информация от диспетчера 103, что в 63 км от города Актау на побережье Каспийского моря в запрещенном для купания месте тонут 5 подростков.

Сообщается, что трое из них вышли на берег своими силами, а двоих спасли очевидцы.

Подросток 2007 года рождения предварительно скончался в автомобиле, назначена судмедэкспертиза.

3 девушки 2007 и 2008 годов рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологию Многопрофильной областной детской больницы (МОБД) с диагнозом «утопление – нарушение дыхания в результате погружения в воду».

В реанимации МОДБ в тяжелом состоянии находится девушка 2008 года рождения.