Спасенный из воды подросток скончался в Мангистау

Пятеро подростков чуть не утонули в Каспийском море, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
18 июня спасателям поступила информация от диспетчера 103, что в 63 км от города Актау на побережье Каспийского моря в запрещенном для купания месте тонут 5 подростков.
Сообщается, что трое из них вышли на берег своими силами, а двоих спасли очевидцы.
Подросток 2007 года рождения предварительно скончался в автомобиле, назначена судмедэкспертиза.
3 девушки 2007 и 2008 годов рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологию Многопрофильной областной детской больницы (МОБД) с диагнозом «утопление – нарушение дыхания в результате погружения в воду».
В реанимации МОДБ в тяжелом состоянии находится девушка 2008 года рождения.