Спасибо лесникам за ратный труд

В одном из крупнейших лесных хозяйств страны собрались сотрудники 10 филиалов и почти 34 лесничеств, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о 15 лесниках, погибших прошлым летом в результате крупного пожара в области Абай. Трагическое событие стало напоминанием о высоком риске и сложности работы лесников, которые ежедневно сталкиваются с природными угрозами, защищая лесные ресурсы региона.

День работников лесного хозяйства, учрежденный в 2017 году, служит выражением признания специалистам, которые обеспечивают охрану лесов, участвуют в восстановительных работах и способствуют повышению экологического и ресурсного потенциала Казахстана.

Исполняющий обязанности начальника лесного хозяйства и животного мира по области Абай Евгений Сургутанов поблагодарил лесников и ветеранов лесного хозяйства за их самоотверженный труд.

– От вас зависит не только экологическое благополучие региона, но и его экономическая стабильность, – обратился он к собравшимся. – Преодолевая трудности и неблагоприятные условия, вы охраняете леса от пожаров и ведете восстановительные работы, обеспечивая рациональное использование природных ресурсов. Лесное хозяйство требует полной отдачи и верности делу, и вы еже­дневно демонстрируете это своей преданностью и ответственностью.

Лесникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма за значительный вклад в восстановление реликтового соснового бора Прииртышья, а также за сохранение природы для будущих поколений. Завершилось торжест­во концертной программой.