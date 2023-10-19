Спасибо за труд ваш нелегкий!

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Азамат Букетов

Накануне профессионального праздника спасатели области Абай получили специализированную технику.

Фото пресс-службы акима области Абай

В Семее прошло торжественное вручение ключей от 19 новых автомобилей, включая легковые и пожарные транспортные средства, гарнизону по чрезвычайным ситуациям области Абай. Вся эта техника, как отмечают местные власти, приобретена за счет средств из республиканского и областного бюджетов.

Новые автомобили оснащены всем необходимым для спасения жизни и имущества людей, в том числе современное пожарное оборудование, инструменты для аварийной медицинской помощи, средства связи и навигации, а также высокоэффективные сис­темы пожаротушения.

Ключи от новеньких автомобилей вручил аким области Абай Нурлан Уранхаев. Глава региона поздравил отважных представителей этой благородной и трудной профессии, отметив их преданность и самоотверженный труд.

– Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам, которые остаются верными своей клятве и сердцу, ставя интересы страны выше собственных. Ваш нелегкий труд заслуживает нашего глубокого уважения. И конечно, мы обязаны обеспечивать лучшие условия жизни для сотрудников и предоставлять им необходимую поддержку, – отметил Нурлан Уранхаев.

В ходе торжественного мероприятия, которое прошло на центральной площади областного центра, молодым офицерам также вручили грамоты и благодарственные письма.

С начала 2023 года на территории области Абай зафиксировано 847 чрезвычайных ситуаций, из них 612 случаев связано с производственными и бытовыми пожарами. За первые девять месяцев этого года спасателями области Абай проведено более 2 100 аварийно-спасательных операций, спасены 309 взрослых и 43 ребенка.

#область Абай #ДЧС #техника #День спасателя #спецтехника

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