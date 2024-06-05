Специальная антология готовится к 30-летию АНК

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Елена Иванова

Она расскажет об уникальной истории гармонизации межэтнических отношений

фото пресс-службы АНК

Презентация проекта антологии прошла в ходе научно-экспертного совета АНК под руководством заместителя председателя ассамблеи Марата Азильханова.

Как отметила директор РГУ «Қо­ғамдық келісім» Элина Масагутова, благодаря законодательно-правовой базе Казахстана, обеспечивающей равенство прав и свобод всех казахстанцев, в стране сложилась особая атмосфера доверия, солидарности и взаимопонимания. Поступательно растет численность самих этнокультурных объединений. В международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая последовательную миротворческую политику, направленную на обеспечение межконфессионального и межкультурного диалога как внутри страны, так и за ее пределами.

Этот опыт нашей страны посредством собранного и обобщенного материала об истории АНК за 30 лет развития будет представлен в готовящейся антологии, основанной на архивных материалах и исторических документах. Издание расскажет об особенностях опыта Казахстана в формировании и развитии межэтнических отношений.

Антология будет состоять из девяти основных тематических разделов. В первом найдут отображение ценностные и ментальные устои казахской нации, показана история перехода нашего общества из моно- в полиэтничное, который был сопряжен с вынужденными переселениями, включающими массовые насильственные депортации в Казахстан разных этносов.

– Во втором разделе будут изложены основные этапы развития государственной политики по гармонизации и регулированию межэтнических отношений, закрепленные нормативными правовыми актами и стратегическими документами, – отмечает Элина Масагутова. – В третьем – описан ретроспективный взгляд социальных, политических, экономических и других сложных процессов постсоветского периода, в котором дается объективное обос­нование необходимости создания консолидирующего института, способного объединить полиэтничное общество. Четвертый раздел охватит анализ деятельности этнокультурных объединений в укреплении общенационального единства, поддержке государственной политики общественного согласия и межэтнического согласия, а в пятом изложена комплексная деятельность общественных структур АНК – домов дружбы, Ақсақалдар кеңесі, советов матерей, медиации, РОО «Ассамблея жастары», центров «Жомарт Жан», Клуба журналистов.

Остальные разделы будут посвящены культурно-просветительской деятельности АНК, ее вкладу в развитие благотворительности и волонтерства, новым направлениям деятельности ассамблеи на современном этапе, значимости института в контексте международных отношений.

Члены научно-экспертного совета дали рекомендации к изданию.

#АНК #30-летие #антология

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