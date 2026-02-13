Фото из личного архива Д. Темирханова

Даулет Темирханов в 68 лет стал чемпионом мира по рукопашному бою, а в 70 лет намерен покорить мировой пьедестал во второй раз. Его имя известно не только в спортивном сообществе, но и в силовых структурах: Даулет Амирханович участвовал в создании первого казахстанского спецназа и сделал немало для развития рукопашного боя в стране – важного элемента профподготовки полицейских.

Наш герой родился в 1955 году в селе Акши Курчумского района Восточно-Казахстанской облас­ти. Рос в большой многодетной семье. Вместе с братьями он рано приобщился к физическому труду и спорту. Сначала это была вольная борьба, затем бокс. Уже тогда будущий чемпион мечтал о карьере военного.

В 1976 году после службы в армии Даулет Темирханов приехал в Алматы. На высокого спортивного парня сразу обратили внимание и предложили службу в органах внутренних дел. Этот выбор во многом определил дальнейшую судьбу. Служба сочеталась с постоянной физической подготовкой. Молодой сотрудник активно участвовал в соревнованиях, играл в волейбол, поддерживал форму. Именно тогда Даулет Темирханов стал серьезно заниматься рукопашным боем. По его словам, этот вид спорта носил преимущественно служебно-прикладной характер, был ориентирован на контроль, защиту и обезоруживание противника.

– Рукопашный бой принципиально отличается от других единоборств, – поясняет спортсмен. – Многие ошибочно думают, что это ММА, но это не так. Это строго регламентированный контактный вид спорта, включающий удары, броски, болевые и удушающие приемы, при обязательном контроле безопасности. Используется защитная экипировка, судья имеет право остановить поединок при любом нарушении. Исторически рукопашный бой развивался как система подготовки для армии, КНБ и МВД и до сих пор остается базовым видом спорта для силовых структур.

В 1988 году в Алматы был создан отряд милиции особого назначения. Даулет Темирханов благодаря спортивным навыкам прошел отбор и был принят в подразделение.

Начало 1990-х годов стало временем серьезных испытаний. Рост преступности, появление рэкета, наркоторговля требовали новых решений. При алматинском ГУВД создали роту специального назначения, которая была призвана бороться с организованной преступностью, и 38-летний Даулет Темирханов стал ее командиром.

Как вспоминает наш собеседник, подразделение создавалось фактически с нуля, отбирали наиболее крепких, высоких бойцов, оснащали, готовили их. Спорт в этой системе занимал ключевое место: рукопашный бой, самбо, бокс, стрельба, общая физическая подготовка. Даулет Темирханов подчеркивает, что именно комплексная подготовка позволяла бойцам действовать эффективно в реальных условиях. Подразделение участвовало в задержании опасных преступников и организованных преступных групп, обеспечивало охрану общественного порядка на крупных мероприятиях.

В 1998 году Даулета Темирханова пригласили как опытного специалиста для создания спецподразделения в новой столице. С небольшой группой сотрудников он вновь начал работу с самых основ. Бойцы подразделения «Арлан» противостояли преступным группам, наркоторговцам, задерживали криминальных авторитетов по всему Казахстану.

На пенсию Даулет Амирханович вышел в 2011 году в звании полковника, но отдыхать не планировал. Он стал первым заместителем физкультурно-спортивного общества «Динамо» по городу Астане, где преимущественно занимались спортом сотрудники полиции. Основной задачей стало развитие спортивных секций.

– Если раньше их было всего две-три, то я открыл секции волейбола, баскетбола, рукопашного боя, таэквондо, каратэ, бокса, плавания. Люблю, чтобы зал был полон, чтобы вокруг шумели, общались, занимались, – улыбается наш собеседник.

Даулет Темирханов продолжал тренироваться сам и готовил спортсменов к турнирам. Вместе с Рустамом Абдалимовым стоял у истоков становления Федерации рукопашного боя Казахстана, участвовал в разработке национальных правил и организации первых международных турниров.

Возвращение к соревновательному спорту произошло в 2022 году. Однажды на тренировке его спросили: «А почему бы вам не попробовать свои силы на татами?»

– Как раз планировался чемпионат мира по рукопашному бою в Астане, и я узнал, что там есть возрастная категория старше 60 лет. Конечно, давно не участвовал в поединках, лишь тренировал и занимался для себя. Но почему бы не попробовать? Когда начал подготовку, понял, что навыки остались, нужно лишь работать, – говорит спортсмен.

После трех месяцев усиленной тренировки Даулет Темирханов выступил на чемпионате Казахстана по рукопашному бою, где уверенно победил соперников и занял первое место, получив путевку на чемпионат мира.

Перед мировым первенством наш рукопашник два месяца проходил учебно-тренировочные сборы в Бурабае. На свежем воздухе он тренировался в составе сборной страны, состоящей из 90 спортсменов. Несмотря на возраст, Темирханов выбрал жесткий режим: утренние пробежки наравне со всеми, работа в зале над техникой, скоростью, выносливостью. Так, под руководством тренера Адиля Кайырбаева он многократно отрабатывал приемы захвата и бросков, контролировал темп и дыхание и много спарринговал с молодыми спортсменами.

Чемпионат мира проходил в Астане в июне 2023 года с участием порядка 300 спортсменов из 32 стран. В возрастной и весовой категории Даулета Темирханова было пять соперников: представители России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и Испании.

– Каждый поединок проходил в высоком темпе, – вспоминает чемпион. – Первый бой я выиграл легко и быстро. Во втором поединке встретился с бойцом из Узбекистана Аскаром Бабаевым, который был сильным соперником. С ним было непросто, но я смог одолеть его по очкам. Я был самым возрастным спортсменом в своей категории, все соперники были младше меня.

В финале казахстанец встретился с россиянином Владимиром Рудаковым, одержал уверенную победу со счетом 11:4 и стал чемпионом мира.

После этого триумфа Даулет Темирханов продолжил международные выступления и стал обладателем Кубка мира в Минске, где ему присвоили черный пояс четвертого дана и звание мастера спорта международного класса. Наш герой показал, что спортивные победы возможны в любом возрасте.

Сегодня полковник в отставке тренируется пять-шесть дней в неделю, готовится к чемпионату Казахстана и ставит перед собой цель вновь выступить на чемпионате мира в 2027 году в Монголии.

Спортивные традиции продолжаются в семье Темирхановых: двое сыновей профессионально занимаются водным поло, они чемпионы страны и международных турниров, а внуки увлекаются волейболом, настольным теннисом, каратэ, гимнастикой, балетом.

Даулет Амирханович в прошлом году выпустил книгу «Несгибаемая сталь, нерушимый меч», которая была издана на казахском и русском языках. В ней полковник в отставке детально рассказывает о создании первого казахстанского спецназа и борьбе с организованной преступностью в 1990-е годы.

– Это итог моих наблюдений и опыта. Я хотел в документальной форме рассказать, как храбро, честно и самоотверженно служили спецподразделения, как участвовали в спецоперациях и обеспечивали мир и порядок в стране. Мечтаю, чтобы по моей книге сняли хороший художественный фильм, и сейчас такой киносценарий готовится, – подчеркнул Даулет Темирханов.

В планах ветерана – написать документальную книгу о становлении общества «Динамо» и рукопашного боя в том числе.