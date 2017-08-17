Спецоперация в Алматинской области: задержаны два человека

В течение двух дней оперативниками УБОП при содействии бойцов спецназа задержаны двое лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступности, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
"В Карасайском районе задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 3 млн тенге, совершенном в отношении алматинца. В селе Байдибек Енбекшиказахского района задержан 27-летний местный житель, у которого изъято травматическое оружие, схожее с пистолетом "ТТ". Оба задержанных лица подозреваются в причастности к организованным преступным группам", – проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Кроме того, травматическое оружие в виде пистолета "Стриммер" также изъято у 22-летнего парня, задержанного при проведении опермероприятия в городе Есик.