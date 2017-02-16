Спецпредставитель России по Сирии рассказал подробности переговоров в Астане

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о трех документах, которые обсуждались в ходе переговоров в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Первый документ – самый важный, он подводит итог формирования совместной группы, которая будет заниматься всем спектром вопросов, касающихся режима прекращения боевых действий. Второй и третий документ являются дополняющими. Один документ касается процедуры выявления нарушений, и, соответственно, предотвращения этих нарушений в будущем, и определенных санкций в отношении тех, кто нарушил условия прекращения режима боевых действий. Третий документ о примиренных районах, о тех районах, которые находятся под контролем вооруженных группировок умеренных сирийских оппозиций, которые подписали соглашение от 29 декабря", –проинформировал Лаврентьев.
По словам спикера, документы будут рассмотрены и приняты в течение одного месяца.
"Будем стараться, чтобы утверждение этих документов получило согласование в более короткое время. Об этом сегодня говорили и с делегацией сирийской вооруженной оппозиции, и с правительством, и с делегацией Турции. Все заинтересованы в том, чтобы эти документы заработали в полную силу и эффективно", – заключил глава российской делегации.