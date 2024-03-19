Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью

В рамках декады Наурызнама председатель палаты Маулен Ашимбаев с группой депутатов встретился с воспитанниками и коллективом реабилитационного центра для детей с инвалидностью

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В ходе визита Маулен Ашимбаев подчеркнул, что этот центр уже не первый год работает для развития детей с особенностями и построения инклюзивного общества. Спикер Сената напомнил, что этому вопросу особое внимание уделяет и глава государства. По поручению президента страны формируется прочная институциональная основа, проводится масштабная работа по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды для каждого.

«В настоящее время в стране ведется комплексная работа по поддержке людей с инвалидностью и усилению их социальной защиты. Создание безбарьерной, инклюзивной среды – одна из важнейших задач, стоящих перед нашим государством. По поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создаются условия для дальнейшей социализации детей и взрослых с инвалидностью, получения ими качественного образования, медицинских услуг, занятий спортом и трудоустройства. Сенат также предпринимает меры по усилению защиты их прав и улучшению качества жизни», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и рассказал о работе Совета по инклюзии, действующего при Сенате, деятельность которого направлена на поддержку людей с ограниченными возможностями.

В ходе визита депутаты также ознакомились с проектами и специализированной методикой обучения детей с расстройствами слуха, речи, зрения, аутистического спектра и другими отклонениями. В центре также функционируют интерактивные комнаты, сенсорно-динамические залы со специально разработанными развивающими тренажерами и балансерами.

По словам руководства Центра, на учете здесь состоит 200 детей и 42 взрослых с психоневрологическими патологиями. Одна из ключевых задач – формирование активной жизненной позиции, навыков самопомощи у детей и их всестороннее развитие. В этой связи порядка 20 людей с нарушением слуха, а также сами родители, воспитывающие детей с инвалидностью, трудоустроены на позиции поваров и помощников воспитателей. Таким образом, формируется благоприятная атмосфера для социальной адаптации и развития.

Поздравив воспитанников центра с наступающим праздником Наурыз, Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе главы государства в этом году празднование проходит по новой концепции Наурызнама 2024. Ее важнейшая задача заключается в укреплении нашей национальной идентичности. А каждый день декады Наурызнама, начавшийся с Көрісу күні, теперь имеет свое значение и название. Один из них – Жаңару күні, который отмечается 19 марта и символизирует модернизацию всех сфер казахстанского общества.