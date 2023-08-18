Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны

Фото пресс-службы акимата Астаны

По информации городской администрации, на территории Астаны на начало года строились 90 объектов без разрешительных документов, из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО "Nagoya", группа компаний "Tumar Group", группа компаний "GALAMAT", строительная компания "G-Park", ТОО "Granite". По остальным 46 объектам замечания устраняются и идут процедуры получения всех разрешительных документов.

Отмечается, что управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города было направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде; по 50-и вынесены решения об удовлетворении исковых требований; 8 решений судов не вступили в законную силу; 42 решения суда находятся на исполнении в департаменте юстиции Астаны.

"В городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется "чёрный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков", - отметили в акимате.

В пресс-службе напомнили, что стройкомпании могут привлекать деньги дольщиков только при условии получения гарантии единого оператора жилищного строительства; участия в проекте банка второго уровня; после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).