Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны

Пресс-служба столичного акимата сообщила об обновлении списка недобросовестных застройщиков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По информации городской администрации, на территории Астаны на начало года строились 90 объектов без разрешительных документов, из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО "Nagoya", группа компаний "Tumar Group", группа компаний "GALAMAT", строительная компания "G-Park", ТОО "Granite". По остальным 46 объектам замечания устраняются и идут процедуры получения всех разрешительных документов.
Отмечается, что управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города было направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде; по 50-и вынесены решения об удовлетворении исковых требований; 8 решений судов не вступили в законную силу; 42 решения суда находятся на исполнении в департаменте юстиции Астаны.
"В городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется "чёрный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков", - отметили в акимате.
В пресс-службе напомнили, что стройкомпании могут привлекать деньги дольщиков только при условии получения гарантии единого оператора жилищного строительства; участия в проекте банка второго уровня; после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).