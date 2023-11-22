Список организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ

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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ

"Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министерством туризма и спорта во исполнение поручения главы государства об ограничении проведения незаконных азартных игр. Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незаконному игорному бизнесу", - говорится в сообщении. 

По данным АФМ, в 2019-2022 гг. ликвидировано 73 подпольных казино, изъято 2280 игровых терминалов.

С начала этого года сотрудники агентства выявили 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов.

"Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел", - отметили в ведомстве.

Кроме того, на сегодня агентством заблокировано более 3 тыс. ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях с признаками незаконной игорной деятельности (онлайн-казино), добавили в пресс-службе.

#АФМ #казино #список #онлайн-казино

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