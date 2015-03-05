Сплотиться вокруг Лидера Статьи 1351

Руководители градообразующих предприятий Карагандинской области, а также ученые, педагоги и студенты Карагандинского государственного технического университета обратились с просьбой к Главе государства баллотироваться на предстоящих выборах, сообщила пресс-служба Президента.



"Сейчас, когда в условиях затяжного кризиса мировой экономики потребовалось принятие соответствующих мер, Вами были своевременно поставлены важные стратегические задачи, ориентированные на развитие инфраструктуры страны. Мы поддерживаем инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов и считаем, что на этом сложном участке пути казахстанскому народу необходимо еще больше сплотиться вокруг Вас, Лидера многонациональной страны, с тем, чтобы под Вашим руководством успешно пройти период глобальных испытаний", – говорится в обращении.



Работники АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" из Кызылорды полностью одобрили решение о проведении президентских выборов и выразили при этом пожелание, чтобы Глава государства сам принял в них участие. "Мы всегда готовы поддержать Вашу дальновидную политику, направленную на социально-экономическое развитие страны. Уверены, что Ваша масштабная идея по вхождению Казахстана в число 30 развитых государств мира будет успешной, и вместе с Вами мы достигнем еще больших высот", – пишут авторы.



Нефтяники АО "Мангистаумунайгаз" отметили, что успешная реализация проектов, обозначенных в программе "Нұрлы жол", которая направлена на развитие отечественной экономики, возможна только под руководством Главы государства. "Просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Со своей стороны заверяем, что отдадим свои голоса в Вашу пользу, сделав тем самым важнейший выбор", – говорится в письме.



Представители ТОО "МАЭК-Каз­атомпром" (г. Актау) подчеркнули, что в условиях непростой международной обстановки, кризисных проявлений в мировой экономике и необходимости дальнейшей реализации программы "Нұрлы жол" с надеждой ожидают участия Нурсултана Назарбаева в предстоящих президентских выборах.



Тысячный коллектив Алматинского завода мостовых конструкций, в котором работают представители 37 национальностей, обратился с просьбой к Главе государства принять участие в президентских выборах. Работники предприятия выразили уверенность, что под руководством Главы государства сохранится стабильность независимого Казахстана, продолжится подъем экономики и укрепится незыблемый авторитет республики на мировой арене. "Мы горячо убеждены в значимости реализации программы "Нұрлы жол", в которой наш завод уже сегодня принимает активное участие. Вы – наш Президент. Мы – за сильный и процветающий Казахстан во главе с Лидером нации", – пишут авторы.



Работники ТОО СП "Казгермунай" (г. Кызылорда) отметили, что под руководством Главы государства за годы независимости в нашей стране были проведены масштабные реформы, кардинально изменившие ее облик. "В этой связи просим Вас принять участие в президентских выборах. Голосуя на них за Вас, мы с уверенностью будем смотреть в будущее", – говорится в обращении.



Коллектив Кызылординского отделения дороги АО НК "Казахстан темир жолы" подчеркнул высокую значимость Стратегии "Казахстан-2050", которая ведет нашу республику по пути процветания. "Мы придаем особое значение президентским выборам и просим Вас принять в них участие, поскольку победы в них достойны только Вы", – пишут авторы.



Сотрудники ТОО "Эфес Караганда" из Алматинской области отметили, что благодаря дальновидной политике Главы государства казахстанцы уверенно смотрят в будущее. "У штурвала большого корабля под названием Казахстан мы хотим увидеть именно Вас. Уверены, что выразим мнение всех казахстанцев, если скажем, что Вы – наша надежда и опора. С вами нам многое по плечу", – говорится в письме.



Работники ТОО "АзияАгроФуд" из Алматинской области подчеркнули, что личностные качества, мудрость и опыт, авторитет Главы государства послужат дальнейшему прогрессу и процветанию страны. "Мы одобряем предстоящие президентские выборы и просим Вас принять в них участие. Верим в Вас, любим и ценим. Доверяя Вам, мы связываем только с Вами будущее нашего полиэтнического Казахстана", – пишут авторы.



Обращения по поводу президентских выборов поступили и от работников сферы здравоохранения из Кызылординской области. Так, коллектив областного медицинского центра отметил, что расширение и качественное развитие их учреждения являются результатом стабильного социально-экономического развития нашей страны. "Мы готовы вместе с Вами создавать будущее страны, поэтому просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Республики Казахстан", – говорится в обращении.



Работники Кызылординской городской больницы обратили внимание на планомерное развитие социальной сферы, строительство объектов образования и здравоохранения, которые оснащаются современным оборудованием. В связи с этим авторы высказали просьбу к Главе государства принять участие в президентских выборах, заверив в готовности поддержать его кандидатуру.



Коллектив специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушениями слуха № 6 Кызылорды отметил роль Нурсултана Назарбаева в укреплении независимости, повышении благополучия страны, развитии ее конкурентоспособности. Авторы высказали просьбу в адрес Главы государства принять участие в президентских выборах, выразив уверенность в его победе.



Письма и телеграммы поддержки направили представители образования из различных регионов страны. В частности, 10 тыс. студентов Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в своем обращении высказали просьбу к Нурсултану Назарбаеву выдвинуть свою кандидатуру на пост Главы государства и призвали студенческую молодежь принять активное участие в выборах.



"Наша поддержка политики Президента основана на глубоком доверии Лидеру нации, его стратегическому курсу на построение сильного и процветающего Казахстана. Сегодня в нашей стране созданы все условия для личностного развития и профессионального образования молодежи, ее успешного будущего. И наша главная задача – получить хорошее образование, быть политически активными и трудиться на благо республики. Горячо поддерживая политику Главы государства, мы готовы внести свою лепту в дальнейшее развитие и процветание нашей любимой Родины. Это наша гражданская позиция, наше конституционное право и патриотический долг", – пишут авторы.



Профессорско-преподавательский состав и учащиеся Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата сообщили, что с большой надеждой ожидают участия Нурсултана Назарбаева в предстоящих президентских выборах. "Уверены, что представители интеллигенции и молодежь региона примут активное участие в выборах и проголосуют на них за Вашу кандидатуру", – говорится в письме.



Коллектив преподавателей, а также студентов Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева подчеркнул, что решение о назначении президентских выборов является еще одним свидетельством мудрости и дальновидности Главы государства, гарантией соблюдения основополагающих принципов демократии и Конституции Республики Казахстан. "Под Вашим руководством осуществилась многовековая мечта казахского народа о независимом и сильном государстве. Благодаря Вам к Казахстану относятся с большим уважением во всем мире. Мы живем в обстановке мира и согласия, экономического роста и неуклонного повышения благосостояния. Обращаемся к Вам с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента страны. Свое будущее мы видим только с Вами", – пишут авторы.



Кроме того, работники Национального историко-культурного и природного заповедника-музея "Улытау" единогласно поддержали решение о проведении президентских выборов, которые послужат укреплению Независимости нашей страны.



В свою очередь члены турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Алматинской области высказали пожелание, чтобы Нурсултан Назарбаев принял участие в президентских выборах, поскольку именно он должен стоять во главе такой большой страны, как Казахстан. "Вместе с Вами нам будет все по плечу. Мы покорим любые высоты, преодолеем любые кризисы и по-прежнему как зеницу ока будем беречь мир и согласие в нашей стране", – говорится в обращении.



Члены совета ветеранов Карасайского района Алматинской области отметили неоценимый вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие Казахстана, благодаря чему наша республика заняла достойное место на мировой арене. В связи с этим авторы отметили, что участие Главы государства в предстоящих президентских выборах необходимо для будущего страны.



Педагог, ветеран Великой Отечественной войны А. Аскаров из Алматинской области выразил гордость по поводу того, что преподавал биологию Нурсултану Назарбаеву во время его учебы в школе. "Наша республика успешно преодолела множество испытаний, стала известной всему миру. Все это – результат самоотверженного труда Нурсултана Назарбаева. Поэтому я желаю, чтобы он принял участие в выборах Президента Республики Казахстан", – пишет автор.



Ветеран Великой Отечественной войны Ш. Бектибаев из Кармакшинского района Кызылординской области подчеркнул, что благодаря неустанному труду во благо Отчизны, высокому авторитету на международной арене Нурсултан Назарбаев пользуется большим доверием среди населения. В этой связи автор высказал просьбу к Главе государства принять участие в предстоящих президентских выборах и пожелал победы.



В своем обращении полковник запаса С. Бегижанов отметил, что принятие решения о проведении выборов в условиях всеобщего кризиса является мужественным шагом политика мирового масштаба. "Всецело поддерживая обращения граждан страны в Ваш адрес с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, как и миллионы моих соотечественников, я уверен, что Ваше участие в них и всенародная поддержка являются важнейшей антикризисной мерой и главным условием для внутриполитической стабильности и поступательного развития суверенного Казахстана", – говорится в письме.



Обращения в связи с назначением внеочередных выборов Президента Республики Казахстан продолжают поступать.