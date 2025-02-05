Спорт каждый день: Ксения Собчак - о воспитании сына

Lifestyle
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Дана Аменова
корреспондент

Она учит мальчика соблюдать правильный режим дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram/xenia_sobchak

Российская телеведущая рассказала в соцсетях об основных правилах жизни с сыном Платоном, чем вызвала неподдельный интерес со стороны подписчиков. Она признается, что иногда ей приходится накладывать разумные ограничения, чтобы не избаловать ребенка и с ранних лет привить ему самостоятельность.

«Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен, но иногда можно, чтобы не формировать «избыточного желания». В доме просто нет вредных продуктов: колы, конфет и прочего. Если же идем куда-то, где все дети это едят – то можно. Много говорим об этом, чтобы Платон понимал ограничения», – пояснила теледива.

Такие строгие методы воспитания способствуют тому, что мальчик постепенно учиться принимать важные решения.

«Уроки – твоя ответственность, а не родителей. Сделал плохо – тоже твоя ответственность. Я или гувернер можем помочь, подсказать, но никогда не делаем уроки вместе. ⁠Стараюсь прийти к тому, чтобы просыпался сам, а не будить в школу. Тоже твоя ответственность: встать, убрать постель, зарядка, холодный душ, завтрак. Пока не все идеально, но мы идем к этому. Айпад – максимум два часа на выходных. На неделе – никаких гаджетов, но если осталось время – можно посмотреть мультик. Но только не во время еды! ⁠Спорт каждый день. Каждый день должен быть час спорта. Это так же важно, как и выученные уроки», – считает Ксения Собчак.

Кроме того, знаменитость добавила, что дети должны расти в атмосфере любви и заботы.

«Если что-то идет не так – не ругаем, но всегда есть наказание и последствия. Неправильные решения и поведение должны всегда приводить к последствиям, стараюсь укреплять такую взаимосвязь. Но если что-то ребенок делает плохо – он все равно хороший и самый любимый! Да, его ошибки расстраивают, но мы их просто исправляем. Важно – расстраивает не он, а его какое-то действие – это большая разница», – аргументировала она.

Среди подписчиков под постом звезды возникла широкая дискуссия. Однако нашлись и те, кто выразил противоречивые мнения и не согласился с предоставленными доводами.

 «Всё так идеально, но так грустно. Одни правила, и это мы называем любовью»,

«Золотые правила, которые полезно и приятно исполнять, если есть гувернер»,

 «Считаю очень хороший план, возьму себе на заметку на будущее. Сама хочу следовать по большей части»,

«Тренировка силы воли и для ребенка, и для родителей»,

«Вас так не воспитывали»,

«Платон –  отражение дедушки!»,

«Отличные правила, стараюсь придерживаться таких же. Чем старше ребенок, тем сложнее держать рамки»,

«Молодец! Все правильно, самое главное, чтобы ребенок знал, что родители всегда на его стороне, даже если он что-то сделал неправильно»,

«Мальчиков так и надо воспитывать. В общем, растёт настоящий мужчина», – пишут комментаторы.

#дети #воспитание #Ксения Собчак

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