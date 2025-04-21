От Токио до Парижа: в каких соревнованиях будут участвовать казахстанцы

Спорт
112
Венера Баталова
корреспондент

На этой неделе спортсмены из Казахстана примут участие в более чем десяти международных турнирах по всему миру — от Токио до Парижа. Наши атлеты поборются за медали в борьбе, тхэквондо, плавании, гимнастике, скалолазании и других дисциплинах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22–25 апреля: Международный турнир по борьбе на поясах (Алыш).

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 5 стран мира. От Казахстана выступают 6 спортсменов.

Место проведения: город  Ашхабад, Туркменистан.

23–24 апреля: Международный турнир «WT President's Cup – Asia G3» по тхэквондо.

От Казахстана выступают 15 спортсменов.

Место проведения: город Тайань, Китай.

23–27 апреля: Чемпионат Азии по маунтинбайку.

На чемпионате сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.

Место проведения: город Цзуньи, Китай.

25–28 апреля: Чемпионат Азии по дзюдо (мужчины и женщины).

Казахстан представляют 20 спортсменов.

Место проведения: город Бангкок, Таиланд.

24–27 апреля: Кубок мира по спортивному скалолазанию.

От нашей страны заявлены 9 спортсменов.

Место проведения: город Сучжоу, Китай.

24–27 апреля: Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи  по жекпе-жек (мужчины и женщины).

Ожидается участие более 20 спортсменов из всех областей, а также из Астаны, Алматы и Шымкента.

Место проведения: город Тобол, Костанайская область.

24–28 апреля: Международный турнир по женской борьбе (юниорки, девушки).

В турнире выступят 7 спортсменок.

Место проведения: город Ла-Нусия, Испания.

25–26 апреля: Кубок мира (2-й этап) по плаванию на открытой воде.

Казахстан представят 4 спортсмена в этом этапе Кубка мира.

Место проведения: Ибица, Испания.

25–27 апреля: Кубок мира по художественной гимнастике.

Команда Казахстана состоит из 8 спортсменов.

Место проведения: Ташкент, Узбекистан.

25–28 апреля: Этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

На этих соревнованиях Казахстан представят 4 спортсмена.

Место проведения: Каир, Египет.

26–27 апреля: Международный турнир «All Japan International Tournament» по киокушинкай-кан каратэ.

30 спортсменов из Казахстана присоединятся к 700 участникам из 10 стран мира.

Место проведения: Токио, Япония.

26–27 апреля: Международный турнир «Grand Prix Paris Open 2025» по джиу-джитсу.

В турнире участвуют 50 казахстанских спортсменов и около 461 атлета из 29 стран.

Место проведения: Париж, Франция.

#соревнования #Париж #спортсмены #Токио

Популярное

Все
С начала года на производстве погибло 40 человек в Казахстане
Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Казахстанские школьники отличились на чемпионате школьной инженерии в Хьюстоне
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Новая гробница найдена в Египте
От Токио до Парижа: в каких соревнованиях будут участвовать казахстанцы
В Семее прошел этно-кулинарный конкурс «Ақ бауырсақ»
Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
В Казахстане отменили таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти
«Таза Қазақстан»: марафон экологических мероприятий стартует в РК
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Говорят правнуки солдат Победы
Нет дружбы крепче фронтовой
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Как убивали Шерзата Болата
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Милад Карими стал двукратным победителем этапа Кубка мира
Зарплата спортивных тренеров растет в Казахстане
Курбанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивно…
Милад Карими вышел в финал ЭКМ по спортивной гимнастике в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]