На этой неделе спортсмены из Казахстана примут участие в более чем десяти международных турнирах по всему миру — от Токио до Парижа. Наши атлеты поборются за медали в борьбе, тхэквондо, плавании, гимнастике, скалолазании и других дисциплинах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22–25 апреля: Международный турнир по борьбе на поясах (Алыш).

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 5 стран мира. От Казахстана выступают 6 спортсменов.

Место проведения: город Ашхабад, Туркменистан.

23–24 апреля: Международный турнир «WT President's Cup – Asia G3» по тхэквондо.

От Казахстана выступают 15 спортсменов.

Место проведения: город Тайань, Китай.

23–27 апреля: Чемпионат Азии по маунтинбайку.

На чемпионате сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.

Место проведения: город Цзуньи, Китай.

25–28 апреля: Чемпионат Азии по дзюдо (мужчины и женщины).

Казахстан представляют 20 спортсменов.

Место проведения: город Бангкок, Таиланд.

24–27 апреля: Кубок мира по спортивному скалолазанию.

От нашей страны заявлены 9 спортсменов.

Место проведения: город Сучжоу, Китай.

24–27 апреля: Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи по жекпе-жек (мужчины и женщины).

Ожидается участие более 20 спортсменов из всех областей, а также из Астаны, Алматы и Шымкента.

Место проведения: город Тобол, Костанайская область.

24–28 апреля: Международный турнир по женской борьбе (юниорки, девушки).

В турнире выступят 7 спортсменок.

Место проведения: город Ла-Нусия, Испания.

25–26 апреля: Кубок мира (2-й этап) по плаванию на открытой воде.

Казахстан представят 4 спортсмена в этом этапе Кубка мира.

Место проведения: Ибица, Испания.

25–27 апреля: Кубок мира по художественной гимнастике.

Команда Казахстана состоит из 8 спортсменов.

Место проведения: Ташкент, Узбекистан.

25–28 апреля: Этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

На этих соревнованиях Казахстан представят 4 спортсмена.

Место проведения: Каир, Египет.

26–27 апреля: Международный турнир «All Japan International Tournament» по киокушинкай-кан каратэ.

30 спортсменов из Казахстана присоединятся к 700 участникам из 10 стран мира.

Место проведения: Токио, Япония.

26–27 апреля: Международный турнир «Grand Prix Paris Open 2025» по джиу-джитсу.

В турнире участвуют 50 казахстанских спортсменов и около 461 атлета из 29 стран.

Место проведения: Париж, Франция.