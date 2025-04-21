На этой неделе спортсмены из Казахстана примут участие в более чем десяти международных турнирах по всему миру — от Токио до Парижа. Наши атлеты поборются за медали в борьбе, тхэквондо, плавании, гимнастике, скалолазании и других дисциплинах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК
22–25 апреля: Международный турнир по борьбе на поясах (Алыш).
В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 5 стран мира. От Казахстана выступают 6 спортсменов.
Место проведения: город Ашхабад, Туркменистан.
23–24 апреля: Международный турнир «WT President's Cup – Asia G3» по тхэквондо.
От Казахстана выступают 15 спортсменов.
Место проведения: город Тайань, Китай.
23–27 апреля: Чемпионат Азии по маунтинбайку.
На чемпионате сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.
Место проведения: город Цзуньи, Китай.
25–28 апреля: Чемпионат Азии по дзюдо (мужчины и женщины).
Казахстан представляют 20 спортсменов.
Место проведения: город Бангкок, Таиланд.
24–27 апреля: Кубок мира по спортивному скалолазанию.
От нашей страны заявлены 9 спортсменов.
Место проведения: город Сучжоу, Китай.
24–27 апреля: Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи по жекпе-жек (мужчины и женщины).
Ожидается участие более 20 спортсменов из всех областей, а также из Астаны, Алматы и Шымкента.
Место проведения: город Тобол, Костанайская область.
24–28 апреля: Международный турнир по женской борьбе (юниорки, девушки).
В турнире выступят 7 спортсменок.
Место проведения: город Ла-Нусия, Испания.
25–26 апреля: Кубок мира (2-й этап) по плаванию на открытой воде.
Казахстан представят 4 спортсмена в этом этапе Кубка мира.
Место проведения: Ибица, Испания.
25–27 апреля: Кубок мира по художественной гимнастике.
Команда Казахстана состоит из 8 спортсменов.
Место проведения: Ташкент, Узбекистан.
25–28 апреля: Этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
На этих соревнованиях Казахстан представят 4 спортсмена.
Место проведения: Каир, Египет.
26–27 апреля: Международный турнир «All Japan International Tournament» по киокушинкай-кан каратэ.
30 спортсменов из Казахстана присоединятся к 700 участникам из 10 стран мира.
Место проведения: Токио, Япония.
26–27 апреля: Международный турнир «Grand Prix Paris Open 2025» по джиу-джитсу.
В турнире участвуют 50 казахстанских спортсменов и около 461 атлета из 29 стран.
Место проведения: Париж, Франция.