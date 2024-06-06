Экс-чиновники от спорта подозреваются в хищении 56 млн тенге в Алматы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Антикор по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных денег в особо крупном размере.

Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы гражданам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность. Расследование продолжается.