Экс-чиновники от спорта подозреваются в хищении 56 млн тенге в Алматы
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Граждане незаконно начисляли зарплаты не работающим сотрудникам, сообщает Kazpravda.kz
Антикор по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных денег в особо крупном размере.
Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы гражданам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность. Расследование продолжается.
«Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - добавили в пресс-службе.