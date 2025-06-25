Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди них в том числе:

– 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд со ставкой купона 5%,

– 12-летний выпуск на $1,15 млрд под 5,5%.

Размещению предшествовал очный роудшоу в Лондоне с участием порядка 180 инвесторов. Спрос на бумаги более чем вдвое превысил объем предложения, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру — волатильность ставок, падение цен на нефть и геополитические риски — Казахстану удалось разместить бумаги на условиях, сопоставимых с уровнем стран с более высоким кредитным рейтингом (A/AA), таких как Польша, Саудовская Аравия и Чили. Доходности оказались значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).

Размещение прошло на фоне устойчивых макроэкономических показателей: продолжающегося роста ВВП, низкого уровня госдолга и сильных внешних резервов. Фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, инициированные Главой государства, укрепили доверие международных инвесторов.

Выпуск стал одним из самых низкодоходных среди стран с рейтингом A/BBB в 2025 году и задал ориентир для будущих размещений корпоративных и квазигосударственных эмитентов. Бумаги будут торговаться на Лондонской фондовой бирже, МФЦА и Казахстанской фондовой бирже. Полученные средства направлены на полное рефинансирование предыдущих выпусков еврооблигаций.