Спрос на пенсионные аннуитеты вырос на 45% в Казахстане

Как полагают аналитики, рост премий по пенсионному аннуитету в 1-м полугодии мог быть связан с законодательными изменениями, позволяющими супругам объединять пенсионные накопления для пожизненных выплат им обоим

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Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор казахстанского рынка страхования жизни за 1-е полугодие, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФК.

Авторы обзора отмечают, что в 1-м полугодии ключевые показатели рынка страхования жизни показали рост на фоне сохраняющегося интереса к продуктам компаний по страхованию жизни (КСЖ). Так, активы КСЖ увеличились до 1 028,6 млрд тенге или 11,9% и составили 43,6% от суммарных активов всего страхового рынка. Обязательства КСЖ выросли до 759,4 млрд тенге или на 7,2% с начала года.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s оценивает концентрацию в секторе как высокую: 71,6% рынка страхования жизни по активам занимают 3 крупнейшие компании life-страхования.

Аналитики заметили в 1-м полугодии значительный рост как страховых премий по статье "Страхование работников от несчастных случаев" (+70,3% или 17,2 млрд тенге), так и выплат (в 2,8 раза или на 4,5 млрд тенге).

"Учитывая, что в основе расчета размера страховой премии при страховании работников от несчастных случаев лежит годовой фонд оплаты труда, его увеличение могло в значительной мере способствовать росту объема премий. Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, за январь-июнь 2023 года фонд заработной платы в Казахстане вырос на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – предположили авторы обзора.

Они также отметили рост спроса на пенсионное аннуитетное страхование, показавшее увеличение премий на 44,9% до 16,6 млрд тенге при снижении объема выплат по нему до 2,3 млрд тенге, связав тенденцию с прошлогодними законодательными изменениями, позволяющими супругам объединять пенсионные накопления для обеспечения пожизненных выплат им обоим.

Эксперты считают, что поддержать интерес к продуктам life-страхования могло распространение на них условий Фонда гарантирования страховых выплат. В то же время рост страховых выплат КСЖ сдерживался сокращением выплат по аннуитетному страхованию (-62,5% или 2,3 млрд тенге) на фоне высокой базы прошлого года.

Вместе с тем прирост страховых выплат (+42% или 8,5 млрд тенге) превысил увеличение страховых премий (+32,6% или 52,6 млрд тенге), в результате чего соотношение выплат к премиям несколько ухудшилось: 13,4% против 12,5% по итогам 6 месяцев прошлого года.

Сообщается, что чистая прибыль сектора за за первое полугодие выросла в 2,1 раза, до 51,1 млрд тенге, за счет роста доходов КСЖ от страховой деятельности (+29,3% или 46,3 млрд тенге) и сокращения общих и адмрасходов (−34,9% или 8,1 млрд тенге). По предположению аналитиков, дальнейшая цифровизация отрасли позволила существенно сократить расходы на оплату труда на 43%.

"Согласно данным S&P, годовые расходы казахстанцев на страхование жизни постепенно увеличиваются. Если в 2020 году этот показатель составлял 29 долларов, то в прошлом году он вырос до 42 долларов, оставаясь, однако, намного ниже показателей сопоставимых страховых рынков, например, около 100 долларов в Колумбии и Польше.

Таким образом, работа Правительства по повышению уровня благосостояния населения и Агентства регулированию и развитию финансового рынка по развитию страхового рынка продолжат позитивно влиять на динамику показателей сектора и способствовать дальнейшему раскрытию потенциала КСЖ", – заключили в АФК.