Спрыгнувшую с моста девушку в Атырау удерживал на плаву полицейский до прибытия спасателей

Девушке оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили ее в больницу.

Фото: ДЧС Атырауской области

Атырауские полицейские заметили девушку, прыгнувшую с пешеходного моста в реку, и бросились ее спасать. Стражи порядка также вызвали на место происшествия спасателей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента по чрезвычайным ситуациями.

«Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС прибыли на место происшествия, когда неизвестная уже была в воде», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ДЧС рассказали, что до появления спасателей один из полицейских удерживал ее на плаву. С помощью плавательного средства спасатели доставили на берег полицейского и спасенную девушку.

Девушке 2000 года рождения оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили ее в больницу.