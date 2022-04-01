Депутаты городского маслихата поддержали проекты, на которые местный исполнительный орган намерен потратить прибавку в городской казне. А она солидная. Бюджет Шымкента вырос на 20 млрд и составил 488 млрд тенге.

Дополнительные средства решено пустить на благоустройст­во, строительство жилья для нуждающихся, решение социальных проблем городских районов.

На социальную сферу и инфраструктуру нынче выделят 3 млрд тенге. Дополнительное финансирование районов составит 1 млрд 13 млн тенге. Часть этой суммы – 270 млн тенге – решено направить на строительство детских площадок в тех микрорайонах и жилых массивах, где их пока нет. Еще 335 млн тенге предназначены для прокладки ливневой канализации, из-за отсутствия которой многие части города тонут в сезон дождей. 2 млрд 320 млн тенге предназначено на обслуживание камер видеонаблюдения.

Почти миллиард тенге на проведение капитального ремонта получат медицинские учреж­дения города. 1 млрд 293 млн тенге также будет направлено на капитальный и текущий ремонт шымкентских дорог. Не забыли и о предпринимателях, на поддерж­ку которых нынче городским бюджетом предусмотрено почти 700 млн тенге.