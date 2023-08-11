Средне безопасная школа

Видеонаблюдением здесь оснащены все школы, но только 85% из них имеют возможность хранить записи видеонаблюдения не менее 30 суток. В остальных – система хранения информации все еще совершенствуется. Только 64% (289 школ) подключены к ЦОУ либо к дежурным частям полиции.

– Все школы обеспечены Интернетом, но лишь в 40% школ удовлетворительная скорость – от 10 Мбит в секунду, – сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО Алена Мальгаева.

На брифинге указывалось также, что в 73 школах половина интерактивных досок не работает. Не оснащены кабинетами физики 185 школ, кабинетами химии и био­логии – 53% школ. В пяти средних и 17 основных школах отсутствуют спортзалы. В четырех полнокомп­лектных школах Петропавловска даже нет столовых, а 128 учебным заведениям требуется ремонт отопительной системы.