Средства массовой информации – это голос народа, вестник нации и духовная опора общества

В преддверии Дня работников средств массовой информации, который в Казахстане отмечается 28 июня, в Акорде прошло традиционное чествование представителей медиасферы. В нем приняли участие представители республиканских СМИ, региональных телеканалов, газет и журналов, а также информационных ресурсов. Глава государства в ходе торжественной церемонии вручил журналистам государственные награды, гранты, премии и благодарности.

Поздравив участников церемонии с наступающим праздником, Президент подчеркнул, что престиж этой профессии связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости.

– Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – В конечном счете и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. Сейчас, как и прежде, в национальной прессе находят свое отражение национальные интересы. У нас общая цель – построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех. Выражаю искреннюю признательность специалистам масс-медиа за их непростую работу. Алихан Букейхан утверждал: «Издание газет и журналов требует большого мастерства». Это требование касается всей информационной сферы. В целом журналисты играют особую роль в разъяснении государственной политики, – добавил он.

Реформы продолжаются

Глава государства отдельно остановился на масштабных комплексных реформах последних лет, которые вывели Казахстан на новый этап развития.

В первую очередь он напомнил о кардинальных реформах в политической системе, особо подчеркнув, что в целом меняется политическая и общественная культура, разработаны механизмы, позволяющие гражданам открыто высказывать свое мнение и проявлять социальную активность.

Сформирован также новый экономический курс – Казахстан последовательно идет к тому, чтобы стать передовой страной.

– Реформы, преобразования будут продолжены. Самое главное – все преобразования осуществляются по воле народа. Поэтому мы никогда не повернем вспять и будем идти только вперед, – заявил Глава государства. – Вы внесли большой вклад во всестороннее разъяс­нение важных инициатив. С полным правом можно сказать, что все реформы мы проводим вместе с вами. Но одно дело – запустить преоб­разования, а другое – укоренить их. Для этого должно всецело обновиться общественное сознание, – подчеркнул он, обращаясь к представителям СМИ.

В частности, Президент акцентировал внимание на огромной роли журналис­тов в деле формирования нового качест­ва нации, закрепления в общественном сознании базовых созидательных ценностей, о которых много говорилось на заседании Национального курултая в Атырау.

– Я надеюсь, что журналистское сообщество ответственно отнесется к этому важному направлению своей деятельности. Каждое слово, сказанное во имя обновления общества, способно приблизить нас к достижению наших целей, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одно большое направление работы – формирование правовой культуры, закрепление принципов закона и порядка в обществе. В этом деле, убеж­ден Президент, важна сопричастность каждого, и особенно представителей средств массовой информации. Только так можно в том числе победить «пять социальных зол», угрожающих будущему нашего общества, – наркоманию, лудоманию, домашнее насилие, вандализм, расточительство (о них Глава государства также говорил на курултае).

Государство со своей стороны принимает конкретные меры в этом направлении. Так, недавно в силу вступил закон о противодействии бытовому насилию. Сделан ряд решительных шагов для борьбы с лудоманией, проблема которой значительно усугубилась и стала обретать черты самой настоящей социальной пандемии, – по поручению Президента утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании, завершается работа над законом по борьбе с лудоманией.

Пользуясь случаем, Глава государства поблагодарил депутатов Мажилиса и Сената за неравнодушие, оперативную и качественную проработку данного законопроекта и в целом отметил активную работу парламентариев в рамках нынешней сессии – за этот период было принято более 100 законов, непосредственно влияющих на развитие страны.

– Вы знаете, что недавно я подписал очень важный документ – Закон «О масс-медиа», который усовершенствовал механизмы защиты прав и интересов журналистов. Убежден, этот документ позволит повысить потенциал отечественных масс-медиа и укрепить информационную независимость. В целом деятельность депутатов и журналистов тесно взаимосвязана. И те, и другие защищают интересы страны, служат народу и пользуются доверием населения. Сейчас представители депутатского корпуса и СМИ работают слаженно, – отметил Президент.

Он также подчеркнул, что журналистское сообщество вносит свою лепту в развитие национального парламентаризма, а среди депутатов Мажилиса и Сената немало представителей медиасферы.

– К слову, в Администрации Президента тоже немало ваших коллег, которые, движимые чувством профессиональной солидарности, часто выступают своеобразным мостом между СМИ и государственными органами. С наступ­лением новой информационной эпохи система государственного управления стала остро нуждаться в людях, владею­щих словом, умеющих выстраи­вать вертикальные и горизонтальные коммуникации. Поэтому ваши коллеги, которые уже связали или планируют связать свою карьеру с государственной службой, могут в полной мере реализовать свой потенциал и в этой сфере, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Нужна информационная поддержка

Вместе с тем Глава государства вновь подчеркнул, что для глубинной модернизации страны одних лишь законодательных изменений, кадровых решений, политических и экономических реформ недостаточно.

– Мы как прогрессивная нация должны кропотливо, каждый день работать над обновлением системы общественных и индивидуальных ценностей. Сегодня отечественная журналистика представляет собой сильный общественный инс­титут, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в это непростое дело. Спектр задач, стоящих перед журналистами, очень широк, – отметил Президент.

Отечественные медиа могут серьезно помочь с формированием в обществе высокого экологического сознания и культуры бережного отношения к природе.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в стране развернута масштабная экологическая акция, фактически народное движение за «Чистый Казахстан» – «Таза Қазақстан». В ней уже приняли участие сотни тысяч человек, за время ее проведения собраны уже десятки тысяч тонн мусора. Президент выразил благодарность всем неравнодушным гражданам и заверил, что акция будет регулярной. Мы как общество должны научиться ценить чистоту вокруг, уважать труд других людей, подчеркнул он.

– Несоблюдение элементарных правил чистоты в общественных местах – не только показатель низкой личной культуры воспитания человека, но и сильный тормоз прогресса всей страны. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь к этой теме, – сказал Глава государства. – В этой плоскости также лежит проблема вандализма и неподобающего поведения наших граждан в общественных местах как внутри страны, так и за рубежом. Вопиющие случаи порчи историко-культурного наследия, надругательства над памятниками должны не только караться законом, но и осуждаться обществом. Роль СМИ в этом вопросе ключевая.

Далее Президент напомнил, что приближается Национальный день домбры (отмечается в первое воскресенье июля).

– Домбра – душа казахского народа, зеркало бытия нации. «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра». Если мы хотим сохранить национальную идентичность, следует чтить этот священный музыкальный инструмент. Домбра – свидетель событий нашей истории, имеющей глубокие корни. Этот праздник важен для развития искусства и укрепления нашего единства. Считаю своим долгом поддерживать инициативы, направленные на продвижение национальных ценностей. Ярким свидетельством этого должен быть День домбры, – подчеркнул он.

Всесторонне и широко информировать граждан о развитии экономики – еще одна важная миссия СМИ, считает Касым-Жомарт Токаев.

Среди журналистов, награжденных Президентом в канун Дня работников СМИ, главный редактор газеты «Казахстанская правда» Сабит Малдыбаев

и редактор отдела политики Юлия Магер

Здесь, отметил он, есть о чем рассказать. Так, благодаря последовательной работе государства растет инвестиционная привлекательность Казахстана. С участием иностранных инвесторов реализуется множество капиталоемких проектов, направленных на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест. Из наиболее крупных примеров: открытие в 2026 году в Алматинской области завода Pepsico (крупнейшего в Центральной Азии), строительство в Шымкенте тепличного комплекса с турецкими партнерами, соглашение с китайской стороной о возведении медеплавильного завода в области Абай (стоимость проекта – 1,5 млрд долларов, будет создано более тысячи рабочих мест), в Атырауской области намечено строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена.

Также в этом году ожидается запуск больших и очень востребованных гражданами автомобильных дорог. В частности, по словам Президента, откроется движение по дорогам Астана – Алматы, Алматы – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань. Начнется проектирование магистрали Жезказган – Караганда.

– Все это лишь небольшая часть реализуемых и запланированных масштабных проектов, – подчеркнул Глава государства. – В последние годы во всех регионах страны постоянно открываются новые предприятия, строятся новые дороги и мосты, модернизируются инженерные сети и объекты ЖКХ. Но зачастую такая позитивная информация не получает должного освещения. Нужно видеть и хорошее. Считаю, что задача СМИ, особенно государственных, все же уделять внимание и положительным моментам в нашем развитии.

СМИ должны активно включиться и в обсуждение такого актуального вопроса, как строительство в Казахстане атомной электростанции, считает Президент.

– Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Остановился Глава государства и на вопросах внешней политики. Он подчеркнул, что Казахстан остается привержен многостороннему сотрудничеству и решению всех спорных вопросов на основе рационального компромисса, решительно выступает за соблюдение Устава ООН как основы современного международного права, а свой внешнеполитический курс выстраивает исходя из национальных интересов.

Президент также напомнил, что 2024 год для Казахстана насыщен международными событиями. Наша страна председательствует в шести международных структурах, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества, саммит которой пройдет в Астане уже на следующей неделе. Предстоящее мероприятие Касым-Жомарт Токаев назвал одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние несколько лет и подчеркнул, что проведение столь масштабного саммита свидетельствует о большом авторитете нашей страны на глобальной арене.

Справедливый Казахстан – это общенациональный выбор

Важным результатом проведенных в стране системных реформ стало то, что значительно вырос уровень политической культуры граждан, возник реальный и широкий плюрализм мнений.

– Общественное мнение превратилось в важный фактор политической жизни, а свобода слова стала незыблемой ценностью нашего общества, – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что в Казахстане сегодня действуют сотни независимых СМИ и медиаресурсов, а также множество различных блогов и каналов в Интернете. Они с разных ракурсов освещают происходящие в стране события, подвергают критике деятельность органов власти.

– Плюрализм мнений – это именно то, к чему мы стремились изначально, это наше фундаментальное достижение, – заявил Президент. – Многие еще не осознают, но Казахстан уже давно живет в новой политической реальности. И эта новая реальность, помимо всего прочего, выражается в свободе слова, открытой конкуренции, конструктивном диалоге власти и общества, доступности всех информационных ресурсов. Мы можем уверенно говорить об этом как о свершившемся факте перемен. В таких реалиях роль и ответственность СМИ только возрастают. Уверен, отечественные масс-медиа будут всегда сохранять объективность и беспристрастность, ставить интересы страны и общества выше всего, – отметил он.

Честный взгляд на существующие проблемы и откровенный обмен мнениями действительно важен для поступательного прогресса. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, нельзя заниматься самообманом и самовосхвалением – это путь к разложению и деградации.

Но в то же время он обратил внимание, что свобода слова не должна выражаться также в постоянном нагнетании ситуации, фокусировании только на негативных моментах, отрицании позитивных перемен. Такой информационный фон не помогает людям, а напротив, погружает их в депрессию, порождает в обществе апатию, отметил Глава государства.

– Позитивные изменения – это во многом рутинная работа, требующая каждодневных усилий, малозаметных со стороны. Но эту работу мы будем продолжать, потому что это важнейшая часть нашей государственной стратегии. Мы стремимся к построению Справедливого Казахстана. И это не пустая идеологическая абстракция, а подлинный общенациональный выбор. То, во что мы верим и куда вкладываем свои силы и энергию, то и в итоге становится реальностью. Справедливый Казахстан создадут не гениальные вожди и мифические супергерои, а простые труженики и добросовестные граждане. Именно их следует всячески пропагандировать. Именно они являются настоящими героями нашего времени и надежной опорой нашей нации, – уверен Президент.

Он подчеркнул, что сила государства – в людях, в их созидательной энергии и патриотизме. Поэтому все наши масштабные преобразования ориентированы на человека, полноценное раскрытие его созидательного потенциала. И главная цель всех проводимых реформ – обеспечить уверенность в будущем и благополучие всех наших граждан.

– Особое место средствам массовой информации отводится и в укоренении в обществе «Закона и Порядка» – одного из основополагающих принципов проводимых в стране преобразований, – продолжил Глава государства.

Принимаются конкретные меры по обеспечению верховенства закона в каждой сфере жизни. Все граждане и институты должны неукоснительно соблюдать законы, правила и нормы, а все противоречия и разногласия в обществе должны разрешаться в соответствии с национальным законодательством и основными международными нормами.

– Это моя непоколебимая позиция. Только так мы построим процветающее и справедливое общество. Поэтому принцип «Закон и Порядок» следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана – страны равных возможностей для всех и каждого, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Профессионализм превыше всего

Обращаясь к участникам церемонии, Глава государства отметил, что для многих из тех, кто работает в медиасфере, журналистика – не просто профессия, а призвание.

– Настоящие журналисты далеки от праздного любопытства, пустословия и самолюбования в социальных сетях. Они всегда находятся в гуще событий и делают высококачественные материалы, в которых поднимают актуальные для граждан вопросы. Именно такая активная и созидательная деятельность соответствует высоким стандартам ответственной журналистики и способствует прогрессу нашей страны, – подчеркнул Президент.

Медиасфера постоянно развивается, и казахстанские СМИ также должны идти в ногу со временем, эффективно используя возможности новых технологий, постоянно повышая профессиональный уровень. Каждый должен быть мастером своего дела, а люди труда в свою очередь должны цениться государством как подлинное богатство страны. Только так можно сформировать культ подлинного и ответственного профессионализма.

Информация – это мощный инструмент, напомнил Глава государства. И в нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять людям всесторонне проанализированные, проверенные и надежные сведения. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства.

– Пресса – лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю «Egemen Qazaqstan», «Казахстанскую правду», «Aiqyn», «Литер», «Turkistan», «Ana tili», «Қазақ әдебиеті», а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации. Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции. Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах. Мы гордимся богатой историей и традициями национальной журналистики. Все выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века были тесно связаны с работой прессы. Благодаря их влиянию эта сфера приобрела просветительский характер. Необходимо достойно продолжить путь старшего поколения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что средства массовой информации – это голос народа, вестник нации и духовная опора общества. Поэтому профессионализм журналистов имеет решающее значение.

– Любой труд должен оцениваться по достоинству, – добавил Глава государства. – Традиционно лучшие представители СМИ нашей страны отмечаются премиями. Среди собравшихся здесь журналистов есть те, кто проработал в этой сфере почти полвека. Также есть посланцы региональных медиа. На мероприятие мы специально пригласили представителей средств массовой информации из разных областей. Одним словом, в этом зале собрались настоящие профессионалы. За особые заслуги в области информации принято решение о присуждении ряду журналистов государственных наград. Кроме того, с прошлого года накануне праздника журналистам вручаются ключи от квартир. Эта традиция получит свое продолжение и в этом году, и в будущем, – заверил Президент.

В ходе мероприятия представителям СМИ были торжественно вручены ежегодные премии, гранты и Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики.