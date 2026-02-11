США укрепляют свои базы на Ближнем Востоке

В мире,США
137
Айман Аманжолова
корреспондент

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне роста напряжённости в отношениях с Ираном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Sgt. Sean Hall / U.S. Army

На крупнейшей американской базе в катарском регионе Аль-Удейд заметили ракетные комплексы Patriot. Эксперты отмечают, что комплексы размещены на мобильных пусковых установках, что позволяет быстрее менять позиции и оперативно реагировать на возможные атаки.

Кроме того, спутники зафиксировали увеличение числа американских самолётов на базах в Катаре, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и на острове Диего-Гарсия.

Обострение происходит на фоне продолжающихся переговоров по ядерной программе Ирана. В Тегеране, в свою очередь, заявили о готовности нанести удары по базам США в случае нападения.

 

#США #военные #Ближний Восток #базы

